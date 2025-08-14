Esposa de Guillermo Viscarra dejó soberbio mensaje tras victoria de Alianza Lima: "Con el arco..."

0
Celita Guanella, pareja de Billy Viscarra, elogió el papel del guardameta de Alianza Lima ante U. Católica en Matute. Conoce qué publicó en sus redes sociales.

Celita Guanella elogia papel de Billy Viscarra en la victoria de Alianza Lima ante U. Católica.
Alianza Lima logró una importante victoria ante U. Católica por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. Sin duda, una de las piezas fundamentales para este resultado fue Guillermo Viscarra, que en más de una oportunidad salvó la portería del cuadro íntimo, que logró anotar dos goles.

Guillermo Viscarra: esposa reacciona a victoria con orgulloso post

En este duelo no pudo faltar la esposa de Billy Viscarra, Celita Guanella, quien estuvo en la tribuna de Matute alentando los 90 minutos. En medio de la alegría por este triunfo, que emociona a los hinchas del 'Equipo del Pueblo', la joven compartió singulares publicaciones con un soberbio mensaje.

"Qué linda noche en la caldera con el arco invicto", dejando en claro que el portero boliviano resguardó muy bien al arco de Alianza Lima, evitando que el elenco ecuatoriano pueda anotar goles y complique a los dirigidos de Néstor Gorosito, que obtuvieron el triunfo con doblete de Alan Cantero.

Esposa de Viscarra muestra felicidad por desempeño de Billy ante U. Católica. | Imagen: Instagram

Copa Sudamericana destaca atajadas de Billy Viscarra ante U. Católica

Por su parte, la página oficial de CONMEBOL Sudamericana no dejó de lado el gran desempeño de Guillermo Viscarra en este duelo, y compartió videos de sus salvadas ante U. Católica. Estas publicaciones fueron reposteadas por el arquero íntimo en sus historias de su cuenta oficial de Instagram.

Billy realizó cinco atajadas decisivas, de las cuales cuatro ocurrieron dentro del área, preservando el arco en cero. Asimismo, conectó 7 de 11 pases largos, mostrando que no solo defendió bien, sino que también aportó a la construcción ofensiva desde atrás. Ahora se debe preparar para el partido de vuelta.

¿Cuándo es el partido de vuelta entre Alianza Lima vs U. Católica?

El partido de vuelta entre Alianza Lima y Universidad Católica de Ecuador, correspondiente a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, se disputará el miércoles 20 de agosto. El duelo tendrá lugar desde las 7:30 p.m. (hora peruana) en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito.

