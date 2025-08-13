¡Invicto! Alianza Lima registra una brillante estadística previo a enfrentar a U. Católica

Alianza Lima quiere seguir haciendo historia a nivel internacional y el primer paso para avanzar en la Copa Sudamericana será vencer en Matute a Universidad Católica, rival que buscará darle la vuelta a una estadística favorable de los íntimos frente a equipos del país norteño.

Es que si tomamos en cuenta todas las competiciones Conmebol, Alianza Lima nunca perdió jugando como local frente a clubes de Ecuador. Recalcamos que solo nos referimos solamente a encuentros oficiales.

Los blanquiazules han enfrentado a Barcelona, Emelec, Aucas y Liga de Quito, ya sea por Copa Libertadores o Copa Sudamericana, además las ya fenecidas Copa Merconorte o Copa Conmebol. El saldo es nueve victorias y dos empates.

Cabe señalar que Alianza Lima si cayó hasta tres veces durante amistosos desarrollados en la capital peruana en este siglo XXI ante ecuatorianos: 3-2 ante El Nacional (2010), 1-0 frente a Emelec (2008) y 3-2 contra LDU Quito (2001).

El último club procedente de 'la mitad del mundo' que visitó a los victorianos fue Barcelona SC por la Copa Sudamericana 2014 y fue empate 0-0. Además, el último triunfo fue en 2004, cuando se impuso 1-0 a LDU Quito por Copa Libertadores.

Barcelona SC, el último equipo ecuatoriano que Alianza Lima enfrentó como local.

Alianza Lima ante equipos ecuatorianos como local en torneos Conmebol

Repasa los partidos jugados por Alianza Lima ante equipos de Ecuador en condición de local. Con (*) los encuentros que se disputaron en el Estadio Nacional, el resto se desarrolló en Matute.