- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs U Católica
- Bolívar vs Cienciano
- Cerro vs Estudiantes
- PSG vs Tottenham
- Universitario
- Sporting Cristal
- Tabla Acumulada
- AFP
¡Invicto! Alianza Lima registra una brillante estadística previo a enfrentar a U. Católica
Alianza Lima quiere imponerse a Universidad Católica en Matute y para este encuentro llega respaldado de unos alentadores antecedentes frente a equipos ecuatorianos.
Alianza Lima quiere seguir haciendo historia a nivel internacional y el primer paso para avanzar en la Copa Sudamericana será vencer en Matute a Universidad Católica, rival que buscará darle la vuelta a una estadística favorable de los íntimos frente a equipos del país norteño.
PUEDES VER: Alineaciones Alianza Lima vs U Católica de Ecuador: el sorpresivo once titular de Néstor Gorosito
Es que si tomamos en cuenta todas las competiciones Conmebol, Alianza Lima nunca perdió jugando como local frente a clubes de Ecuador. Recalcamos que solo nos referimos solamente a encuentros oficiales.
Los blanquiazules han enfrentado a Barcelona, Emelec, Aucas y Liga de Quito, ya sea por Copa Libertadores o Copa Sudamericana, además las ya fenecidas Copa Merconorte o Copa Conmebol. El saldo es nueve victorias y dos empates.
Cabe señalar que Alianza Lima si cayó hasta tres veces durante amistosos desarrollados en la capital peruana en este siglo XXI ante ecuatorianos: 3-2 ante El Nacional (2010), 1-0 frente a Emelec (2008) y 3-2 contra LDU Quito (2001).
El último club procedente de 'la mitad del mundo' que visitó a los victorianos fue Barcelona SC por la Copa Sudamericana 2014 y fue empate 0-0. Además, el último triunfo fue en 2004, cuando se impuso 1-0 a LDU Quito por Copa Libertadores.Barcelona SC, el último equipo ecuatoriano que Alianza Lima enfrentó como local.
Alianza Lima ante equipos ecuatorianos como local en torneos Conmebol
Repasa los partidos jugados por Alianza Lima ante equipos de Ecuador en condición de local. Con (*) los encuentros que se disputaron en el Estadio Nacional, el resto se desarrolló en Matute.
- Alianza Lima 0-0 Barcelona | Copa Sudamericana 2014 (Primera fase)
- Alianza Lima 1-0 LDU Quito | Copa Libertadores 2004 (Fase de grupos)
- Alianza Lima 2-1 Barcelona | Copa Sudamericana 2002 (Octavos de final)*
- Alianza Lima 4-1 Aucas | Copa Merconorte 2001 (Fase de grupos)
- Alianza Lima 2-1 Emelec | Copa Libertadores 2000 (Fase de grupos)
- Alianza Lima 1-0 Barcelona | Copa Merconorte 1999 (Fase de grupos)
- Alianza Lima 2-0 Barcelona | Copa Merconorte 1998 (Fase de Grupos)
- Alianza Lima 2-1 Emelec | Copa Conmebol 1996 (Octavos de final)*
- Alianza Lima 2-2 Emelec | Copa Libertadores 1994 (Fase de grupos)
- Alianza Lima 2-1 Barcelona | Copa Libertadores 1994 (Fase de grupos)
- Alianza Lima 2-0 LDU Quito | Copa Libertadores 1976 (Fase semifinal)
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90