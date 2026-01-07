- Hoy:
Ex Cruzeiro de Brasil expresó su emoción por firmar con Universitario: "Muy feliz"
Brilló en Cruzeiro de Brasil. Pasó por España y Portugal. Ahora, no dudó en expresar su emoción por firmar con Universitario por todo el 2026.
Un refuerzo que ilusiona a los hinchas de Universitario de Deportes. Con el objetivo de lograr el título de la Liga Femenina, 2026, las 'Leonas' decidieron incorporar a la central uruguaya Daiana Farías.
Mediante las redes sociales de la 'U', la destacada futbolista, que pasó por importantes equipos como Cruzeiro de Brasil o Peñarol, expresó su felicidad por llegar a las 'Leonas'.
"Hola cremas, estoy muy feliz de ser parte de la familia de las 'Leonas' ¡Y Dale U!", expresó Daiana, quien recibió el cariño de los fanáticos cremas y le pidieron dejar todo en la cancha.
La trayectoria de Daiana Farías
Daiana Farías Aldacour es una destacada futbolista uruguaya, habitual convocada a la 'Celeste'. Pasó por destacados equipos como Peñarol y Club Cruzeiro, donde alcanzó el subcampeonato de la Supercopa de Brasil y el título del Campeonato Mineiro.
También pasó por el fútbol europeo. Defendió las camisetas de Paio Pires Futebol Clube (Portugal), Racing Santander (España) y Racing Power FC, también en Portugal.
Daiana Farías pasó por Cruzeiro de Brasil | FOTO: Cruzeiro
En la 'U' se ilusionan por su incorporación. "Una jugadora experimentada en competiciones de alto nivel y un perfil competitivo que fortalecerá el plantel merengue en su búsqueda de los principales objetivos nacionales e internacionales para la temporada 2026", expresaron.
