Universitario responde a la FPF tras polémicas declaraciones de Álvaro Barco y derechos de TV

"Ha entregado un campeonato que parece un cadáver", expresó Álvaro Barco, director deportivo de Universitario, sobre la administración de la Liga 1, que estuvo a cargo de la FPF, pero para este 2026 pasará a manos de los clubes. El máximo ente de fútbol profesional respondió y exhortó a los cremas a manifestarse por dañar la reputación de la institución

La 'U' indicó que las declaraciones de su director deportivo contienen expresiones y adjetivos que quizá no fueron lo más adecuados en su forma. Además, mostraron su preocupación por la situación sobre los derechos de televisión.

"El fondo del planteamiento se mantiene plenamente vigente. En tanto responde a una preocupación legítima y objetiva sobre el actual modelo de comercialización de los derechos de televisión, que a todas luces perjudicó la economía de la mayoría de clubes profesionales y con ellos nuestra solidaridad", señalaron.

Comunicado de Universitario de Deportes.

En el segundo punto, el actual tricampeón del fútbol profesional resaltó que las declaraciones de Barco apuntan directamente al modelo de gestión y operación actualmente vigente, a cargo de la empresa de 1190 Sports, el cual presenta dificultades estructurales que vienen afectando la sostenibilidad económica de los clubes.

"Como es de conocimiento público, los clubes de fútbol reciben pagos con atrasos que han superado los sesenta días, situación que genera una afectación directa a la ejecución del presupuesto y al normal cumplimiento de obligaciones contractuales, laborales y financieras", puntualizaron.

Universitario rechaza cualquier intento de desvirtuar su tricampeonato

Universitario de Deportes dejó en claro que en los últimos años realizó una gestión responsable, tanto en lo administrativo como deportivo; fruto de ello es el tricampeonato de la Liga 1. Por ello, rechazan cualquier intento de desvirtuar los tres títulos.

"En ese marco, el Club rechaza cualquier intento de desvirtuar o relativizar dichos logros, los cuales han sido alcanzados con esfuerzo, sacrificio y garra en el campo de juego, así como planificación y cumplimiento de obligaciones como consecuencia de la capacidad profesional de quienes integran la institución", expresaron.

Por último, la 'U' indicó lo siguiente: "El club reconoce los esfuerzos que viene realizando la Federación Peruana de Fútbol en favor del desarrollo del fútbol nacional. En ese espíritu institucional, Universitario de Deportes considera que es posible —y necesario— abrir espacios de diálogo técnico y constructivo que permitan consensuar un modelo económico y financiero distinto, más sólido y beneficioso para el fútbol peruano en su conjunto".