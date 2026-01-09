¿Dirige la Liga 1 2026? Fossati regresó al Perú y dejó rotundo mensaje tras salida de la 'U': "Mentirosos"

Jorge Fossati retornó al Perú hoy, viernes 9 de enero, y ha dejado impactado a hinchas de Universitario. El estratega uruguayo reapareció en nuestro país en medio del emocionante mercado de pases en la Liga 1, por lo que la consulta fue directa sobre si tenía un acuerdo con algún club nacional. Ante ello, el popular 'Nonno' se pronunció firmemente ante la prensa..

¿Por qué Jorge Fossati regresó al Perú?

En primera instancia, Jorge Fossati aclaró inmediatamente que su llegada se debe a que está resolviendo unos temas personales, pero que a la par recibió una invitación de la FPF para que esté presente en la ceremonia de gala como lo es el sorteo del fixture de la Liga 1 2026.

"Correspondía, en algún momento tenía que venir, para terminar con mis cosas personales. Aparte coincidió con la invitación a la gala y adelanté los tiempos. Estoy nominado, esos logros o distinciones individuales hay que tomarlo con la debida humildad y que en esto no se gana nada solo", indicó Jorge Fossati a las cámaras de Jax Latin Media.

(VIDEO: Jax Latin Media)

Jorge Fossati aclaró su salida de Universitario

Como se recuerda, Jorge Fossati no siguió con Universitario al cierre del 2025. La directiva crema tomó la decisión de buscar un nuevo estratega con miras al tetracampeonato, por lo que se dijo muchas teorías sobre la verdadera razón de la despedida del 'Nonno'.

Ante ello, el mismo Fossati aprovechó los medios de prensa para tildar de "mentirosos" a aquellos que afirman que su salida se debió a insistencia por un vuelo chárter o que no hay querido entrenar en Campo Mar. El experimentado técnico uruguayo asegura que únicamente fue una decisión institucional.

"Yo ya aclaré bastantes cosas. He dicho con claridad que hay mentirosos. Lo demás es simplemente una diferencia de visión que lo ha llevado al club a tomar la decisión que tomó. Por las razones que se dieron, el club tomó la determinación, desgaste institucional y punto. No inventen que yo no quiero ir a entrenar a Campo Mar, que pedí chárter y esas cosas. Eso me molestó. Hoy estar en el medio de personas que mienten es el mundo del fútbol de hoy, lamentablemente", agregó.