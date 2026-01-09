0

¿Dirige la Liga 1 2026? Fossati regresó al Perú y dejó rotundo mensaje tras salida de la 'U': "Mentirosos"

El ex DT de Universitario de Deportes, Jorge Fossati, regresó al Perú en medio de este mercado de pases y no calló ante los medios de prensa. ¿Dirigirá en la Liga 1 2026?

Diego Medina
Jorge Fossati regresó al Perú y no calló ante los medios de prensa.
Jorge Fossati regresó al Perú y no calló ante los medios de prensa. | Foto: Jax Latin Media
COMPARTIR

Jorge Fossati retornó al Perú hoy, viernes 9 de enero, y ha dejado impactado a hinchas de Universitario. El estratega uruguayo reapareció en nuestro país en medio del emocionante mercado de pases en la Liga 1, por lo que la consulta fue directa sobre si tenía un acuerdo con algún club nacional. Ante ello, el popular 'Nonno' se pronunció firmemente ante la prensa..

Sorteo Fixture Liga 1 2026 vía L1 MAX.

PUEDES VER: Sorteo Fixture de Liga 1 2026 EN VIVO: a qué hora es, dónde ver y calendario del Torneo Apertura y Clausura

¿Por qué Jorge Fossati regresó al Perú?

En primera instancia, Jorge Fossati aclaró inmediatamente que su llegada se debe a que está resolviendo unos temas personales, pero que a la par recibió una invitación de la FPF para que esté presente en la ceremonia de gala como lo es el sorteo del fixture de la Liga 1 2026.

"Correspondía, en algún momento tenía que venir, para terminar con mis cosas personales. Aparte coincidió con la invitación a la gala y adelanté los tiempos. Estoy nominado, esos logros o distinciones individuales hay que tomarlo con la debida humildad y que en esto no se gana nada solo", indicó Jorge Fossati a las cámaras de Jax Latin Media.

(VIDEO: Jax Latin Media)

Jorge Fossati aclaró su salida de Universitario

Como se recuerda, Jorge Fossati no siguió con Universitario al cierre del 2025. La directiva crema tomó la decisión de buscar un nuevo estratega con miras al tetracampeonato, por lo que se dijo muchas teorías sobre la verdadera razón de la despedida del 'Nonno'.

Ante ello, el mismo Fossati aprovechó los medios de prensa para tildar de "mentirosos" a aquellos que afirman que su salida se debió a insistencia por un vuelo chárter o que no hay querido entrenar en Campo Mar. El experimentado técnico uruguayo asegura que únicamente fue una decisión institucional.

"Yo ya aclaré bastantes cosas. He dicho con claridad que hay mentirosos. Lo demás es simplemente una diferencia de visión que lo ha llevado al club a tomar la decisión que tomó. Por las razones que se dieron, el club tomó la determinación, desgaste institucional y punto. No inventen que yo no quiero ir a entrenar a Campo Mar, que pedí chárter y esas cosas. Eso me molestó. Hoy estar en el medio de personas que mienten es el mundo del fútbol de hoy, lamentablemente", agregó.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

Lo más visto

  1. ¿A que hora juega Alianza Lima vs Independiente y dónde ver partido por Serie Río de la Plata?

  2. Pablo Guede elogió a figura de más de medio millón durante la pretemporada de Alianza Lima

  3. Maximiliano Lemos, ex Alianza Lima, remece el mercado y firma por importante club peruano: "El único"

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano