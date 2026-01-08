0

Universitario rompe el mercado fichando a futbolista de Nacional de Uruguay: "Gol y jerarquía"

Universitario de Deportes volvió a sorprender al anunciar el fichaje de una figura que tuvo paso por la selección uruguaya y el histórico Nacional de Uruguay.

Luis Blancas
Universitario fichó a figura de Nacional de Uruguay
Universitario fichó a figura de Nacional de Uruguay | Composición: Líbero
En el fútbol masculino, Universitario de Deportes ha logrado fichar jugadores que contribuyan a conseguir el tetracampeonato de la Liga 1. Por otro lado, en el fútbol femenino, el equipo merengue está revolucionando el mercado al incorporar futbolistas de renombre que han representado a sus selecciones nacionales. Entre ellas, destaca Sofía Oxandabarat, jugadora de la selección uruguaya, quien se une al equipo procedente de Nacional de su país.

Universitario fichó a figura de Nacional de Uruguay y de la selección uruguaya

Universitario presentó a Oxandabarat como su nueva delantera para reforzar el equipo femenino de fútbol de cara a la temporada 2026 de la Liga Femenina de la FPF y la Copa Libertadores Femenina.

La goleadora de 31 años llega al cuadro merengue procedente de Nacional de Uruguay, club en donde se consagró como una de las máximas anotadoras con 15 goles en la temporada 2025.

Sofía Oxandabarat universitario

Sofía Oxandabarat, ex Nacional de Uruguay, fichó por Universitario de Deportes.

Sofía Oxandabarat logró varios títulos nacionales con Nacional y, a la vez, integra la selección uruguaya participando en torneos oficiales de la CONMEBOL y encuentros amistosos internacionales.

Con la llegada de la futbolista nacida en Uruguay, se une a sus otras dos compañeras de selección que, además, también son flamantes fichajes: Daiana Farías y Stephanie Lacoste.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

