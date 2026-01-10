- Hoy:
¿Por qué el fixture de la Liga 1 le da 'respiro' a Universitario ante Alianza Lima?
La Liga 1 2026 emitió su fixture para la temporada y en él se ve claramente cómo le dio un respiro a Universitario para el clásico con Alianza Lima.
Recientemente la Liga 1 reveló el fixture del Torneo Apertura y Torneo Clausura para la temporada 2026. En ese sentido, el cronograma de partidos le dio un respiro a Universitario de Deportes para lo que será el clásico del fútbol peruano ante Alianza Lima, esto por un particular y contundente motivo que sin duda alguna aliviará a todos los hinchas merengues.
Cremas recibirán a blanquiazules en el Estadio Monumental por la fecha 9 del campeonato nacional, por lo que el compromiso se llevará probablemente durante el mes de marzo. Eso implica que la 'U' tendrá más tiempo para contar con dos figuras esenciales en su plantel, mismas que no estarán en las primeras jornadas del certamen doméstico. Nos referimos a Williams Riveros y Matías Di Benedetto.
Resulta que, como muchos saben, los dos defensores del cuadro merengue reprobaron su examen de nacionalización peruana y por ello seguirán ocupando plaza de extranjero en la Liga 1 2026. Por ende, esperando que el 30 de enero tengan una segunda oportunidad de naturalizarse, los cremas no inscribirán todavía a sus centrales que fueron piezas claves en el tricampeonato del balompié incaico.
De esta forma, si el clásico entre Universitario y Alianza Lima hubiera sido en las primeras fechas los de Ate no hubieran podido contar con la presencia de Williams Riveros y Matías Di Benedetto, pero al ser aún en la jornada número 9 les dará tiempo de nacionalizar a los foráneos e inscribirlos. Así la 'U' jugará con su dupla titular de defensores en el importante partido ante los blanquiazules.
Universitario sí podrá contar con Riveros y Di Benedetto ante Alianza Lima.
Fixture de Universitario en el Torneo Apertura 2026
Fixture de la 'U' en el Torneo Apertura 2026:
- Fecha 1: Universitario vs. ADT
- Fecha 2: Cusco FC vs. Universitario
- Fecha 3: Universitario vs. Cienciano
- Fecha 4: Sporting Cristal vs. Universitario
- Fecha 5: Universitario vs. FC Cajamarca
- Fecha 6: Los Chankas vs. Universitario
- Fecha 7: Universitario vs. UTC
- Fecha 8: Comerciantes Unidos vs. Universitario
- Fecha 9: Universitario vs. Alianza Lima
- Fecha 10: Universitario vs D. Garcilaso
- Fecha 11: Melgar vs. Universitario
- Fecha 12: Universitario vs Alianza Atlético
- Fecha 13: Juan Pablo II vs. Universitario
- Fecha 14: Sport Boys vs. Universitario
- Fecha 15: Universitario vs. Atlético Grau
- Fecha 16: CD Moquegua vs. Universitario
- Fecha 17: Universitario vs. Sport Huancayo
Fixture de Alianza Lima en el Torneo Apertura 2026
Este es el fixture de los blanquiazules:
- Fecha 1: Sport Huancayo vs. Alianza Lima
- Fecha 2: Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos
- Fecha 3: Alianza Atlético vs. Alianza Lima
- Fecha 4: Alianza Lima vs. Sport Boys
- Fecha 5: UTC vs. Alianza Lima
- Fecha 6: Alianza Lima vs. FBC Melgar
- Fecha 7: Deportivo Garcilaso vs. Alianza Lima
- Fecha 8: Alianza Lima vs. Juan Pablo II
- Fecha 9: Universitario vs. Alianza Lima
- Fecha 10: ADT vs. Alianza Lima
- Fecha 11: Alianza Lima vs. Cusco FC
- Fecha 12: Atlético Grau vs. Alianza Lima
- Fecha 13: Alianza Lima vs. CD Moquegua
- Fecha 14: Alianza Lima vs. Sporting Cristal
- Fecha 15: Cienciano vs. Alianza Lima
- Fecha 16: Alianza Lima vs. Los Chankas
- Fecha 17: FC Cajamarca vs. Alianza Lima
Vale precisar que en el Torneo Clausura el orden es el mismo, solo se cambia la localía. Es decir, Alianza Lima recibirá a Universitario en Matute por la fecha 9.
