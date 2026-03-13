Los importantes partidos que se perderán Jairo Concha y Javier Rabanal en Universitario

Universitario de Deportes recientemente conoció la sanción contra Jairo Concha y Javier Rabanal por el altercado con los hinchas de Sporting Cristal tras el empate 2-2 en el Estadio Alberto Gallardo, hace unas semanas. En ese sentido, los merengues deberán armar un ‘Plan B’ debido a que no contarán con dos de sus principales figuras en algunos partidos sumamente importantes. Aquí te contamos qué duelos se perderá cada uno.

Como se informó, el mediocampista recibió una suspensión de dos fechas y el director técnico un total de cuatro, mientras que el defensor Caín Fara libró para alegría de los hinchas cremas. Para bienestar del plantel, el volante de la selección peruana podrá volver justo para disputar el clásico ante Alianza Lima, aunque el entrenador no contará con el mismo destino por el número de jornadas que le dieron como castigo.

¿Qué partidos se perderá Jairo Concha?

Estos son los dos partidos del Torneo Apertura que se perderá Jairo Concha con Universitario de Deportes:

Universitario vs. UTC | Sábado 14 de marzo en el Estadio Monumental.

Comerciantes Unidos vs. Universitario | Sábado 21 de marzo en el Estadio Municipal Juan Maldonado.

Justo una fecha después, en la 9, la ‘U’ recibirá en Ate a Alianza Lima por el clásico de la Liga 1 y ahí sí podrá estar el mediocampista merengue con pasado blanquiazul. Esto representa un enorme alivio para los suyos debido a que se trata de una de sus principales figuras dentro del campo.

¿Qué partidos se perderá Javier Rabanal?

Estos son los encuentros que no podrá dirigir Javier Rabanal:

Universitario vs. UTC | Sábado 14 de marzo en el Estadio Monumental.

Comerciantes Unidos vs. Universitario | Sábado 21 de marzo en el Estadio Municipal Juan Maldonado.

Universitario vs. Alianza Lima | Sábado 4 de abril en el Estadio Monumental.

Universitario vs. Deportivo Garcilaso | Fecha todavía sin confirmar.

El director técnico de Universitario recién podrá regresar en la jornada número 11, cuando a los merengues les corresponda visitar a Melgar de Arequipa en el Estadio Monumental de la UNSA. Si bien todavía no se ha informado quién estará a cargo del plantel durante su ausencia, una opción es que sea el DT de la Liga 3: Piero Alva.