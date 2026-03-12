¡Oficial! Entrenador de la Liga 1 2026 fue sancionado con cuatro fechas por insultar

La Comisión Disciplinaria de la Liga 1 decidió sancionar con cuatro fechas de suspensión al técnico de Comerciantes Unidos, Claudio Biaggio, por insultar de manera contundente en medio del encuentro ante Los Chankas por la fecha 3 del Torneo Apertura 2026.

Técnico de la Liga 1 2026 fue sancionado con cuatro fechas de suspensión por insultar

La Liga de Fútbol Profesional hizo oficiales las suspensiones pendientes que tenía en la Liga 1 y, tras ello, decidieron sancionar con 4 fechas al entrenador Biaggio por mala conducta en duelo del primer campeonato del año.

Claudio Biaggio fue sancionado con cuatro fechas de suspensión por la Comisión Disciplinaria de la Liga 1

De esta forma, el técnico argentino se perderá los siguientes partidos de Comerciante Unidos ante FC Cajamarca, Universitario de Deportes, Sport Huancayo y Alianza Atlético.

¿Qué hizo Claudio Biaggio, técnico de Comerciantes Unidos, para que sea sancionado?

En la jornada 2 del Torneo Apertura de la Liga 1, Comerciantes Unidos disputaba su encuentro ante Los Chankas y, en medio del duelo, Claudio Biaggio se alteró al no ver que el árbitro no cobró un penal que para él fue similar a uno que sí se cobró a favor de Alianza Lima en un encuentro pasado.

Video: L1MAX

"A Alianza le cobraron un penal por lo mismo", fueron sus contundentes palabras junto a insultos que iban dirigidos a la terna arbitral por no cobrar falta en contra de Yordi Vílchez, futbolista del cuadro de Cutervo.

Otro sancionado en la Liga 1

La Comisión Disciplinaria reveló las suspensiones pendientes de la Liga 1

El entrenador de Comerciante Unidos, Claudio Biaggio, no es el único sancionado por la Comisión Disciplinaria, ya que Tomás Ignacio De Lorenzo, parte del cuerpo técnico de Alianza Atlético también recibió una sanción de cuatro fechas.