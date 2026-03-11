Universitarios sorprende al incorporar a histórico delantero para la temporada 2026

Universitario de Deportes no solo tiene como objetivo el tetracampeonato de la Liga 1, sino también fortalecer sus bases de cara a lo que será el inicio de la Liga 3. En ese sentido, el cuadro crema ha fortalecido su estrategia con el retorno de un viejo conocido.

Se trata de Guillermo Tomasevich. El exdelantero nacional se suma a la ‘U’, pero no como jugador, pues ya se encuentra retirado, sino como nuevo asistente técnico, lo cual dio a conocer vía redes sociales.

Guillermo Tomasevich vuelve a Universitario

El popular ‘Búfalo’ expresó su orgullo por volver al equipo de sus amores desde una faceta distinta.

"Hoy asumo con orgullo un nuevo reto profesional como Asistente Técnico en Liga 3 en Club Universitario de Deportes, Regreso al club del cual soy hincha desde niño, esta vez desde una posición diferente: ya no en el campo como jugador, sino desde el rol de formador, acompañando procesos y aportando a la evolución de nuevos talentos. El fútbol me enseñó que siempre se puede seguir creciendo dentro del juego, incluso cuando cambia la posición que ocupamos", escribió vía Instagram.

Cabe recordar que Guillermo Tomasevich llegó al club crema en 2011, donde disputó un total de 20 partidos y marcó dos goles antes de marcharse a mediados de 2013. Ahora queda por ver cómo le irá en esta nueva etapa fuera de las canchas.

Tomasevich vuelve a Universitario. Foto: Instagram

Equipos donde ha jugado Guillermo Tomasevich

Tomasevich tuvo su paso por diferentes equipos, desarrollando la mayor parte de su carrera en el Perú.