Sinuano Día y Noche de HOY, miércoles 11 de marzo EN VIVO: resultados y números ganadores del ÚLTIMO SORTEO

El sorteo Sinuano Día y Noche de HOY, miércoles 11 de marzo, llega EN VIVO desde Colombia para ofrecer nuevas oportunidades a los participantes de ser uno de los afortunados ganadores. ¡Te deseamos mucha suerte! AQUÍ podrás revisar los resultados y números ganadores de cada jugada.

Sinuano Día y Noche EN VIVO resultados de HOY, miércoles 11 de marzo de 2026 09:33 Bienvenidos Este miércoles 11 de marzo, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.

¿A qué hora sale el Sinuano EN VIVO?

En el caso del Sinuano Día, se realiza a las 2:30 p. m. incluyendo los festivos, y Sinuano Noche se realiza a las 10:30 p. m., excepto los domingos y festivos, que juega a las 8:30 p. m.

Premios del Sinuano

Si aciertas las 4 cifras en su orden exacto, el premio es la apuesta multiplicada 4 500 veces.

Si aciertas 3 cifras en orden, la apuesta se multiplica aproximadamente 400 veces.

Si aciertas 2 cifras en orden, la apuesta se multiplica 50 veces.

Si aciertas 1 sola cifra, la apuesta se multiplica 5 veces.

¿Dónde jugar el Sinuano?

Puedes jugar con el sorteo desde los puntos de venta autorizados de SuperGiros S.A., los cuales están ubicados en todo el país. De igual manera, es posible jugar en línea a través de la página web de SuperGiros S.A. o de operadores de juegos de azar.

¿Qué hacer si pierdo el boleto del Sinuano?

Mantener el boleto al alcance y en buen estado, será necesario para reclamar cualquier premio. Si lo pierdes, es importante que sepas que no podrás reclamar ningún premio en el caso de que ganes.

¿Dónde ver EN VIVO el sorteo Sinuano?

Los resultados se pueden seguir a través de esta nota de Líbero que te indicará cada incidencia, además, puedes acceder a la información desde las transmisiones en vivo por el Canal Regional Telecaribe, que ofrece una cobertura de cada sorteo.