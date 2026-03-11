Alianza Lima rechazó a futbolista del extranjero por insólito motivo: "No fue considerado"

Alianza Lima no se reforzará con más futbolistas de aquí al cierre del mercado de fichajes. Se supo que la institución Íntima tiene el plantel necesario para afrontar la temporada 2026 y con ello también se reveló que le dijo ‘no’ a un jugador que habría llegado de una liga del extranjero. El equipo de Pablo Guede rechazó el ofrecimiento por un llamativo motivo.

Para este año, Alianza Lima se reforzó con destacados jugadores pensando en su participación a nivel internacional y nacional. Lamentablemente, no consiguieron la clasificación a la Copa Libertadores ni a la Sudamericana, por lo que su objetivo será el campeonato nacional de la Liga 1. Teniendo eso en consideración, el comando técnico considera que el plantel que tienen actualmente es el ideal para luchar por el título y por ello, no se consideró la llegada de otro futbolista.

Alianza Lima rechazó a futbolista del extranjero para el 2026

De acuerdo a la información del periodista José Varela en ‘Modo fútbol’, Bryan Reyna sí fue ofrecido a Alianza Lima, pero la institución no valoró su fichaje debido a la calidad de futbolista que tiene en el puesto de extremo.

“Lo que he logrado de muy buena fuente, es que Bryan Reyna sí fue ofrecido a Alianza Lima por su entorno, pero no fue valorado, no fue considerado en Alianza Lima. Tiene mucha lógica porque hoy Alianza tiene por puesto extremo a dos opciones, por lo tanto no iban a contemplar sacar a algún jugador para poner a Bryan”, indicó Varela.

(Video: Modo fútbol)

El futuro de Bryan Reyna será en Universitario de Deportes, rival de toda la vida de Alianza Lima. Recordemos que el jugador peruano llegará a la Liga 1 desde Belgrano, donde no tuvo un paso muy destacado y contó con pocas oportunidades para demostrar su talento.

Bryan Reyna será uno de los exjugadores de Alianza Lima que tendrá la oportunidad de jugar por otro equipo grande en el fútbol peruano y se estará sumando al elenco crema en los próximos días para ponerse bajo el mando de Javier Rabanal.