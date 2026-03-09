0
EN DIRECTO
Alianza Lima vs Melgar

Junior Viza, campeón con Alianza, retumba el mercado y firmó por club de la Liga 1: "Regresa"

Junior Viza, histórico futbolista de Alianza Lima, remeció el mercado de fichajes y ahora es nuevo integrante de club campeón de la Liga 1.

Luis Blancas
Junior Viza, campeón con Alianza Lima, remece el mercado y firmó por club de la Liga 1
Junior Viza, campeón con Alianza Lima, remece el mercado y firmó por club de la Liga 1 | Fotos: Alianza Lima
COMPARTIR

Alianza Lima hace un gran cambio dentro de su plantel al confirmarse que Junior Viza, campeón 3 veces con la escuadra blanquiazul, regresa y asumirá nuevo puesto en el elenco tras varios años. El jugador peruano tendrá la responsabilidad de liderar el cargo de especialista del área de menores.

Alianza Lima se refuerza con seleccionado nacional de cara al Torneo Apertura de la Liga 1

PUEDES VER: Alianza Lima se refuerza con seleccionado para lo que resta del Torneo Apertura: "Listo"

Junior Viza, campeón con Alianza Lima, remece el mercado y firmó por club de la Liga 1

El periodista Gerson Cuba afirmó a través de su cuenta de X (antes Twitter) que Viza regresará a Alianza ya no como jugador profesional, sino para asumir otro cargo.

Junior Viza ahora será especialista del área de menores de Alianza Lima con el fin de valorizar a las nuevas joyas de la escuadra íntima que luego podrán ser utilizadas en el primer equipo.

Junior Viza

Junior Viza vuelve a Alianza Lima y ahora será especialista del área de menores

Dentro de las funciones principales del exjugador será planificar y organizar actividades, supervisar, formar y cuidar a las categorías menores, y coordinar con los entrenadores y padres de familia.

Asimismo, también puede supervisar entrenamientos y captar nuevos talentos juveniles que puedan sumarse a Alianza Lima de cara a las próximas generaciones.

¿Cómo le fue a Junior Viza en Alianza Lima?

Junior Viza empezó su carrera en la reserva de Cantolao, pero su gran vitrina para mostrarse en el fútbol nacional e internacional fue en Alianza Lima cuando hizo su debut oficial en 2003. Desde entonces y tras varias etapas en el cuadro blanquiazul logró ganar 3 títulos nacionales en 2003, 2004 y 2006. Su última gran temporada con los íntimos fue en 2012. En total, el exjugador de fútbol disputó 128 partidos y anotó 18 goles en la escuadra de La Victoria.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

Lo más visto

  1. Bryan Reyna es nuevo futbolista de Universitario, informó prensa de Argentina

  2. El club peruano que busca 'atrasar' a Universitario con el fichaje de Bryan Reyna

  3. Alianza Lima vs Melgar EN VIVO hoy por Liga 1: a qué hora juega, alineaciones, apuestas y dónde ver

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano