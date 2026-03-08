Alineaciones Alianza Lima vs Melgar: el poderoso once de Pablo Guede para ser líder del Apertura

Alianza Lima vs Melgar se verán las caras en un emocionante partido que enfrenta a dos candidatos al título de la Liga 1. La escuadra comandada por Pablo Guede necesita la victoria para recuperar el liderato del Torneo Apertura 2026 y disminuir las críticas por su rendimiento, mientras que el ‘Dominó’ busca superar la eliminación en la Sudamericana. Conoce las alineaciones que presentarán ambos elencos.

Alineación de Alianza Lima

Alejandro Duarte; Marco Huamán, Renzo Garcés, Gianfranco Chávez, Cristian Carbajal; Esteban Pávez, Jairo Vélez, Alan Cantero; Luis Advíncula, Gaspar Gentile y Paolo Guerrero.

Pablo Guede es consciente de que le plantará cara a uno de los rivales más difíciles de todo el campeonato y, en medio de los cuestionamientos por su desempeño en el banquillo de Alianza Lima, alista una poderosa oncena sin grandes modificaciones para vencer en Matute.

En el arco se mantendrá Alejandro Duarte, quien sigue mejorando su nivel y ha sido esencial para que los blanquiazules mantengan su valla invicta en los últimos partidos. La defensa no tendrá cambios, manteniendo la dupla de Renzo Garcés y Chávez como los centrales. Mientras que Marco Huamán y Carbajal seguirán en los laterales.

Alianza Lima sigue invicto en el Torneo Apertura y busca celebrar una nueva victoria en Matute

En el mediocampo, el chileno Esteban Pávez sigue demostrando que es un indiscutible como pivote. Alan Cantero y Jairo Vélez estarán más adelantados con el fin de hacer jugar al equipo y ser el nexo con el ataque, además de ser una alternativa en ataque.

Por su parte, la gran novedad en la delantera será la continuidad de Luis Advíncula como extremo y la inclusión de Gaspar Gentile en reemplazo del suspendido Eryc Castillo. Además, el ‘9’ del equipo volverá a ser Paolo Guerrero, buscando seguir siendo uno de los goleadores del equipo.

Alineación de Melgar

Carlos Cáceda; Matías Lazo, Alec Denemoustier, Jesús Alcantar, Matías Zegarra; Javier Sala, Walter Tandazo, Cristian Bordacahar, Nicolas Quagliata, Franco Zanelatto y Bernardo Cuesta.

Melgar tiene la necesidad de poder superar el golpe de haber sido eliminado de la Copa Sudamericana a media semana ante Cienciano. El ‘Dominó’ encadena una preocupante racha de tres derrotas consecutivas, pese a que tuvieron un buen inicio de temporada.

Melgar buscará evitar una nueva derrota y meterse en la pelea por el liderato del Torneo Apertura.

Por ello, el trabajo de Juan Reynoso como técnico ha estado bajo la lupa por parte de los hinchas. Sin embargo, en su plantel tienen la presencia de grandes figuras para poder revertir su complicada situación, empezando con Carlos Cáceda en el arco.

Además, en el mediocampo estarán las figuras de Tandazo, Bordacahar y Quagliata para poder hacer daño con el juego colectivo. Asimismo, la presencia de Franco Zanelatto será vital para buscar desequilibrio. Mientras que en la delantera se perfila la presencia de Bernardo Cuesta. Por si esto no fuese poco, también tienen en sus filas a Jhonny Vidales, una de sus cartas de gol.