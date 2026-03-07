Universitario vs Chankas EN VIVO: alineaciones, hora, canal y dónde ver transmisión

Este domingo 8 de marzo, Universitario y Chankas se enfrentan en duelo correspondiente a la jornada 6 del Torneo Apertura. El partido está programado para que se inicie a partir de las 3:30 p. m. y la transmisión puedes seguirlo por el canal oficial: L1 MAX.

La 'U' de Javier Rabanal necesita una victoria para colocarse en la cima de la tabla de posiciones, aunque ello será hasta que se conozca el resultado entre Alianza Lima vs Melgar, que juegan el lunes en Matute. Por todo ello, los cremas saldrán al estadio de Andahuaylas por los 3 puntos.

Para este duelo, Rabanal llega con dos bajas. Uno de los que no estará disponible para este partido es la de Sekou Gassama, quien sufrió una contractura muscular. La otra ausencia es la de Horario Calcaterra. Sin embargo, no todas son malas noticias. El DT crema podrá contar con Matías Di Benedetto, quien quedó apto tras obtener la nacionalidad peruana. También viajó el brasileño Miguel Silveira.

Hinchas de la 'U' dieron calurosa bienvenida al plantel crem

Por el lado de Chankas CyC, está la ilusión de ganar y celebrar los 3 puntos en casa y de hacerlo, treparán hasta la primera posición. Recordemos ambos clubes cuentan con 11 puntos cada uno. El puntero es UTC con 13 unidades. En esa línea, ganar es lo único que servirá de acuerdo a sus aspiraciones.

En la previo, el DT Paolella habló fuerte y claro sobre Universitario de Rabanal: "Tienen un planteamiento parecido, no juegan igual por lo que yo veo, pero sí posicionalmente están parados igual... Si bien ahora verlos tantos partidos jugar de la misma forma, un poco a los técnicos nos ayuda porque ya sabemos por dónde te pueden atacar y después lo que sacan la diferencia es la individualidad”.

Universitario vs Chankas: alineaciones

Los Chankas: Hairo Camacho; Michael Kaufman, Jorge Palomino, Kelvin Sánchez, Adrián Quiroz; Franco Torres, Oshiro Takeuchi, David Gonzáles, Brian Guevara; Carlos Pimienta y Jarlin Quintero.

Universitario: : Diego Romero; Caín Fara, Williams Riveros, Anderson Santamaría; Jesús Castillo, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, Andy Polo, José Carabalí; Lisandro Alzugaray y Alex Valera.

Universitario vs Chankas: hora del partido

México y Centroamérica: 2:30 p. m.

Perú: 3:30 p. m.

Colombia: 3:30 p. m.

Ecuador: 3:30 p. m.

Bolivia: 4:30 p. m.

Venezuela: 4:30 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami y Washington): 4:30 p. m.

Argentina: 5:30 p. m.

Brasil: 5:30 p. m.

Chile: 5:30 p. m.

Paraguay: 5:30 p. m.

Uruguay: 5:30 p. m.

España: 9:30 p. m.

¿Dónde ver Universitario vs Chankas? Canal TV

L1 MAX - antes Liga 1 MAX - es el canal oficial que transmite todos los partidos del fútbol peruano. Por lo tanto, el duelo entre Chankas vs Universitario lo puedes seguir mediante ese servicio.

Como se recuerda, L1 MAX se encuentra disponible en todos los servicios de cable: Movistar TV, Mi Fibra, BestCable, Cabel Visión Perú, DirecTV, Claro TV, Win y Zapping. Asimismo, tienes la opción vía streaming en DGO y Movistar TV App desde tu PC, SmarTV y/o teléfono móvil.

Universitario vs Chankas: apuestas y pronóstico