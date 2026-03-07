Alianza Lima anuncia sorpresa para celebrar los 125 años del club: "En todas las tribunas"

Recientemente Alianza Lima cumplió 125 años de vida institucional y sus hinchas enloquecieron con la camiseta que salió para conmemorar esta fecha. En ese sentido, ahora los blanquiazules sorprendieron a su afición con un nuevo artículo coleccionable que todo simpatizante de La Victoria debe tener en sus manos. ¿Otra indumentaria?

Resulta que el cuadro de Matute anunció mediante sus redes sociales un producto que pronto se encontrará a la venta para los más fieles seguidores. Sin embargo, no se trata de una camiseta diferente a la lanzada hace algunos días, sino de un objeto lleno de referencias a la historia íntima.

“¡El vaso del aliento de nuestros 125 años! Adquiérelo el lunes en todas las tribunas”, indicó Alianza Lima en su cuenta oficial de ‘X’. De esta forma, podrás comprar el artículo este 9 de marzo en el Estadio Alejandro Villanueva si asistes al partido contra Melgar por el Torneo Apertura 2026.

Alianza Lima y su nuevo vaso.

Recordemos que los blanquiazules jugarán un duelo clave ante los rojinegros por la cima de la Liga 1. Si ganan se mantendrán como líderes absolutos, pero si pierden o empatan pondrán en peligro todo lo conseguido en estas cinco fechas de campeonato nacional.

Alianza Lima v.s Melgar: hora y dónde ver

El partido entre Alianza Lima y Melgar por la fecha 6 del Torneo Apertura se jugará este lunes 9 de marzo a las 20.30 horas de Lima, Perú. La transmisión del compromiso nacional se llevará a cabo mediante la señal de L1 MAX vía Movistar TV y DirecTV; y además podrás verlo totalmente online en Movistar Play.