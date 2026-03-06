- Hoy:
- Partidos de hoy
- Atlético Grau vs Cajamarca
- Celta de Vigo vs Real Madrid
- Sporting Cristal
- Universitario
- Alianza Lima
- Programación Liga 1
- Liga Peruana de Vóley
Sporting Cristal vs Alianza Atlético EN VIVO por Liga 1: a qué hora juega, dónde ver y pronóstico
Desde el Estadio Alberto Gallardo, Sporting Cristal recibe a Alianza Atlético por la jornada 6 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 vía L1 MAX.
Sporting Cristal recibe a Alianza Atlético por la fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El combinado celeste recibe al 'Vendaval' en el Estadio Alberto Gallardo este sábado 7 de marzo a las 15:30 horas locales (20:30 horas GMT) con la transmisión de L1 MAX (anteriormente Liga 1 MAX). Asimismo, puedes seguirlo minuto a minuto por Libero.pe.
PUEDES VER: Sporting Cristal y la medida con Maxloren Castro luego de victoria en Libertadores: "Hay errores"
El equipo dirigido por Paulo Autuori llega con un fuerte envión anímico tras su victoria en Venezuela por Copa Libertadores. El cuadro celeste está haciendo méritos para poder acceder a la fase de grupos, pero tiene un mal presente en la Liga 1. Desde la institución 'bajopontina' han dejado en claro tener que levantar cabeza en el Apertura, por lo que no pueden tropezar en casa ante Alianza Atlético.
Pese a esta necesidad de sumar tres puntos, el estratega brasileño tiene posibilidades de variar su oncena en vista a que hay cierto desgaste en estos últimos días. Sabe que la clasificación a fase de grupos es vital para el club, pero ceder unidades en la clasificación local puede pasar factura al cierre del 2026.
Es por ello, que jugadores y comando técnico trabajan en estos días con el fin de arman una gran alineación que pueda competirle al 'Vendaval' y así sumar su primera victoria en casa. Los celestes solo han ganado un partido en cinco jornadas, por lo que de querer ser campeones deben ser sólidos en el Gallardo.
Por su parte, Alianza Atlético no es que llegue mal al partido ante los 'cerveceros'. El conjunto de Sullana venció a Deportivo Garcilaso en la fase preliminar de la Copa Sudamericana y accedió a la instancia de grupos. Una fuerte motivación para el 'Vendaval' que desea dar el golpe en Lima y seguir firme en la lucha por el Apertura.
Sporting Cristal anuncia partido ante Alianza Atlético por el Torneo Apertura 2026.
¿Cuándo juega Sporting Cristal vs Alianza Atlético?
El partido entre Sporting Cristal vs Alianza Atlético se juega este sábado 7 de marzo en el Estadio Alberto Gallardo. Ambos elencos tienen la necesidad de ganar en el ámbito local luego de su actuación en torneo Conmebol, por lo que habrá mucha intensidad de principio a fin.
¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Alianza Atlético?
Este choque de Liga 1 entre Sporting Cristal vs Alianza Atlético inicia a partir de las 15:30 horas locales (20:30 horas GMT). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:
- México: 14:30 horas
- Perú, Ecuador, Colombia: 15:30 horas
- Venezuela, Bolivia: 16:30 horas
- Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Paraguay: 17:30 horas
- España: 21:30 horas
¿Dónde ver Sporting Cristal vs Alianza Atlético?
La transmisión del partido entre Sporting Cristal vs Alianza Atlético de Sullana por la fecha 6 del Torneo Apertura 2026 se verá por la señal en vivo de L1 MAX. Asimismo, tienes la opción vía streaming en DGO y Movistar TV App a través de tu PC, SmarTV y/o teléfono móvil.
Posibles alineaciones de Sporting Cristal vs Alianza Atlético
Sporting Cristal: Diego Enríquez, Cristiano Da Silva, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Juan Cruz González, Gustavo Cazonatti, Ian Wisdom, Cristian Benavente, Christofer Gonzales, Gabriel Santana y Felipe Vizeu.
Alianza Atlético: Prieto, Gordillo,Villegas, Suárez, Perleche, Moz, Lupu, Díaz, Robaldo, Sánchez y Penilla.
Sporting Cristal vs Alianza Atlético: pronóstico, cuotas y cuánto paga
Sobre el papel, Sporting Cristal se perfila como favorito para llevarse la victoria ante Alianza Atlético por la sexta jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Dicho ello, te damos a conocer las cuotas que brindan las casas de apuestas a los aficionados:
|CASAS DE APUESTAS
|SPORTING CRISTAL
|EMPATE
|ALIANZA ATLÉTICO
|Betsson
|1.68
|3.45
|5.25
|Betano
|1.65
|3.45
|5.50
|Bet365
|1.70
|3.40
|5.25
|1XBet
|1.70
|3.50
|5.01
|Doradobet
|1.76
|3.60
|5.33
Últimos 5 partidos entre Sporting Cristal vs Alianza Atlético
- Sporting Cristal 0-0 Alianza Atlético (Liga 1 2025)
- Alianza Atlético 1-0 Sporting Cristal (Liga 1 2025)
- Alianza Atlético 1-0 Sporting Cristal (Liga 1 2024)
- Sporting Cristal 2-1 Alianza Atlético (Liga 1 2024)
- Sporting Cristal 3-0 Alianza Atlético (Liga 1 2023)
Entradas Sporting Cristal vs Alianza Atlético vía Joinnus
- Palco Platino: 199.90 soles
- Occidente VIP: 149.90 soles
- Occidente Butacan Zona A: 109.90 soles
- Occidente Butaca Zona B: 109.90 soles
- Occidente Butaca Zona C: 89.90 soles
- Occidente Butaca Zona D: 79.90 soles
- Occidente Lateral: 69.90 soles
- Oriente Central Butaca 1955: 49.90 soles
- Oriente Lateral: 39.90 soles
- Popular: 24.90 soles
- ExperienSCia Platino: 399.90 soles
Un dato adicional a la compra de entradas vía Joinnus es que Sporting Cristal anunció un descuento del 40% para todas las mujeres. Dado que el Día de la Mujer es el 8 de marzo, el cuadro celeste lanzó esta oferta en reconocimiento a las damas que alientan al combinado 'rimense'.
Sporting Cristal anuncia descuento para las mujeres celestes.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
Soho Color Salón & Spa
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local
PRECIOS/ 99.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90