Sporting Cristal vs Alianza Atlético EN VIVO por Liga 1: a qué hora juega, dónde ver y pronóstico

Sporting Cristal recibe a Alianza Atlético por la fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El combinado celeste recibe al 'Vendaval' en el Estadio Alberto Gallardo este sábado 7 de marzo a las 15:30 horas locales (20:30 horas GMT) con la transmisión de L1 MAX (anteriormente Liga 1 MAX). Asimismo, puedes seguirlo minuto a minuto por Libero.pe.

El equipo dirigido por Paulo Autuori llega con un fuerte envión anímico tras su victoria en Venezuela por Copa Libertadores. El cuadro celeste está haciendo méritos para poder acceder a la fase de grupos, pero tiene un mal presente en la Liga 1. Desde la institución 'bajopontina' han dejado en claro tener que levantar cabeza en el Apertura, por lo que no pueden tropezar en casa ante Alianza Atlético.

Pese a esta necesidad de sumar tres puntos, el estratega brasileño tiene posibilidades de variar su oncena en vista a que hay cierto desgaste en estos últimos días. Sabe que la clasificación a fase de grupos es vital para el club, pero ceder unidades en la clasificación local puede pasar factura al cierre del 2026.

Es por ello, que jugadores y comando técnico trabajan en estos días con el fin de arman una gran alineación que pueda competirle al 'Vendaval' y así sumar su primera victoria en casa. Los celestes solo han ganado un partido en cinco jornadas, por lo que de querer ser campeones deben ser sólidos en el Gallardo.

Por su parte, Alianza Atlético no es que llegue mal al partido ante los 'cerveceros'. El conjunto de Sullana venció a Deportivo Garcilaso en la fase preliminar de la Copa Sudamericana y accedió a la instancia de grupos. Una fuerte motivación para el 'Vendaval' que desea dar el golpe en Lima y seguir firme en la lucha por el Apertura.

Sporting Cristal anuncia partido ante Alianza Atlético por el Torneo Apertura 2026.

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs Alianza Atlético?

El partido entre Sporting Cristal vs Alianza Atlético se juega este sábado 7 de marzo en el Estadio Alberto Gallardo. Ambos elencos tienen la necesidad de ganar en el ámbito local luego de su actuación en torneo Conmebol, por lo que habrá mucha intensidad de principio a fin.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Alianza Atlético?

Este choque de Liga 1 entre Sporting Cristal vs Alianza Atlético inicia a partir de las 15:30 horas locales (20:30 horas GMT). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 14:30 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 15:30 horas

Venezuela, Bolivia: 16:30 horas

Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Paraguay: 17:30 horas

España: 21:30 horas

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Alianza Atlético?

La transmisión del partido entre Sporting Cristal vs Alianza Atlético de Sullana por la fecha 6 del Torneo Apertura 2026 se verá por la señal en vivo de L1 MAX. Asimismo, tienes la opción vía streaming en DGO y Movistar TV App a través de tu PC, SmarTV y/o teléfono móvil.

Posibles alineaciones de Sporting Cristal vs Alianza Atlético

Sporting Cristal: Diego Enríquez, Cristiano Da Silva, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Juan Cruz González, Gustavo Cazonatti, Ian Wisdom, Cristian Benavente, Christofer Gonzales, Gabriel Santana y Felipe Vizeu.

Alianza Atlético: Prieto, Gordillo,Villegas, Suárez, Perleche, Moz, Lupu, Díaz, Robaldo, Sánchez y Penilla.

Sporting Cristal vs Alianza Atlético: pronóstico, cuotas y cuánto paga

Sobre el papel, Sporting Cristal se perfila como favorito para llevarse la victoria ante Alianza Atlético por la sexta jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Dicho ello, te damos a conocer las cuotas que brindan las casas de apuestas a los aficionados:

CASAS DE APUESTAS SPORTING CRISTAL EMPATE ALIANZA ATLÉTICO Betsson 1.68 3.45 5.25 Betano 1.65 3.45 5.50 Bet365 1.70 3.40 5.25 1XBet 1.70 3.50 5.01 Doradobet 1.76 3.60 5.33

Últimos 5 partidos entre Sporting Cristal vs Alianza Atlético

Sporting Cristal 0-0 Alianza Atlético (Liga 1 2025)

Alianza Atlético 1-0 Sporting Cristal (Liga 1 2025)

Alianza Atlético 1-0 Sporting Cristal (Liga 1 2024)

Sporting Cristal 2-1 Alianza Atlético (Liga 1 2024)

Sporting Cristal 3-0 Alianza Atlético (Liga 1 2023)

Entradas Sporting Cristal vs Alianza Atlético vía Joinnus

Palco Platino: 199.90 soles

Occidente VIP: 149.90 soles

Occidente Butacan Zona A: 109.90 soles

Occidente Butaca Zona B: 109.90 soles

Occidente Butaca Zona C: 89.90 soles

Occidente Butaca Zona D: 79.90 soles

Occidente Lateral: 69.90 soles

Oriente Central Butaca 1955: 49.90 soles

Oriente Lateral: 39.90 soles

Popular: 24.90 soles

ExperienSCia Platino: 399.90 soles

Un dato adicional a la compra de entradas vía Joinnus es que Sporting Cristal anunció un descuento del 40% para todas las mujeres. Dado que el Día de la Mujer es el 8 de marzo, el cuadro celeste lanzó esta oferta en reconocimiento a las damas que alientan al combinado 'rimense'.