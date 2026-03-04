Alianza Atlético y el astronómico dinero que ganó tras clasificar a fase de grupos de Sudamericana

El primer equipo peruano clasificado a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 es Alianza Atlético. El cuadro del 'Vendaval' venció 2-0 a Deportivo Garcilaso en Trujillo y puso su nombre en lo que será el sorteo de la Conmebol para definir a los rivales a enfrentar en este magno torneo del continente.

Bajo esta premisa, no solo se celebra el aspecto deportivo al tener mayor roce internacional, sino que es un fuerte ingreso económico para la institución piurana que quiere hacer historia en esta temporada 2026. Conmebol tiene claro los montos fijos para cada elenco, por lo que el 'Vendaval' puede estar más orgulloso que nunca.

Alianza Atlético y el dinero que recibió por clasificar a fase de grupos de Copa Sudamericana 2026

Según las últimas cifras de la Conmebol, todo equipo que se encuentre afrontando la fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026 percibe una suma de 250 mil dólares. Es decir, que este dinero también lo recibió Deportivo Garcilaso, así como FBC Melgar y Cienciano del Cusco que también se encuentran en esta etapa del torneo.

No obstante, Alianza Atlético sumó 900 mil dólares más por su pase a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. Un fuerte ingreso económico que servirá para mejorar el plantel de Sullana que sueña con competir a lo largo del certamen. Evidentemente, se espera conocer los contrincantes para determinar la realidad del campeonato.

Alianza Atlético jugará por primera vez la fase de grupos de una Copa Sudamericana. Foto: Efren Zegarra.

Vale aclarar, que esta cifra puede ir incrementándose con el pasar de los partidos, ya que Conmebol suele brindar un monto adicional por ganar compromisos en fase de grupos. Asimismo, ni que decir de la taquilla que puede ayudar a Alianza Atlético en su presupuesto anual, así como ir clasificando a llaves definitivas como octavos, cuartos y más.

¿Cuándo es el sorteo de grupos de la Copa Sudamericana 2026?

El sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 se llevará a cabo el próximo 19 de marzo a partir de las 18:00 hora peruana (23:00 horas GMT) con la transmisión de ESPN, DSports, DGO y Disney Plus para toda Latinoamérica.