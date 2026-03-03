Alineaciones Sporting Cristal vs Carabobo FC: el imponente once de Autuori para ganar en Venezuela

Sporting Cristal vs Carabobo FC se verán las caras en un vibrante partido por la ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026. Los rimenses siguen firmes en su objetivo de alcanzar la etapa de grupos del torneo, por lo que Paulo Autuori alista un poderoso equipo para dar el golpe, mientras que el elenco venezolano buscará hacer fuerte en casa. Conoce las alineaciones que presentarán ambos elencos.

PUEDES VER: Sporting Cristal tomó radical medida con Maxloren Castro y Moretti tras difusión de polémico vídeo

Alineación de Sporting Cristal

Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano da Silva; Catriel Cabellos, Yoshimar Yotún, Martín Távara; Gabriel Santana, Irven Ávila y Felipe Vizeu.

El técnico de Sporting Cristal sabe que no puede guardarse nada en cada compromiso de la Conmebol Libertadores, por lo que alista su mejor once para viajar a Venezuela en busca de un triunfo que incremente sus opciones de alcanzar la fase de grupos. En el arco, Diego Enríquez es inamovible y será la principal pieza para evitar recibir goles.

Sporting Cristal saldrá en busca de una victoria en Venezuela y encaminar su clasificación a fase de grupos.

En defensa no se contemplan mayores cambios, con Miguel Araujo y Cristiano Da Silva como principales referentes, siendo este último uno de los jugadores más destacados en este inicio de temporada. En el mediocampo volverá la base habitual tras haber descansado en el último encuentro. Yoshimar Yotún arrancará como titular y portará la cinta de capitán. Además, se prevé el regreso de Gabriel Santana luego de superar su lesión.

En la zona ofensiva, Maxloren Castro no será considerado tras haber sido separado momentáneamente del plantel. Por su parte, Felipe Vizeu reaparecerá luego de ser reservado para este partido; el brasileño buscará romper su mala racha goleadora y acompañará a Irven Ávila en el ataque.

Alineación de Carabobo FC

Lucas Bruera; Jonathan Bilbao, Ezequiel Neira, Jean Fuentes; Matías Núñez, Maurice Cova, Edson Castillo, Alexander González, Joshuan Berríos; Edson Tortolero y Eric Ramírez.

Por su parte, Carabobo FC tampoco se guardará nada para este compromiso y saldrán al campo con la consiga de hacer respetar la casa. El elenco venezolano llega tras eliminar a Huachipato por 3-1 en el global y esperan seguir rumbo a la fase de grupos.

Carabobo FC buscará dar el golpe ante Sporting Cristal y hacer respetar su localía.

El técnico César Farias afirmó que su equipo llega con la mente puesta en vencer a un rival complicado en el torneo continental, apelando a la jerarquía que tiene su plantel donde destaca la presencia de Edson Tortolero, quien se consolida como la máxima figura del equipo con 4 goles en lo que va de la temporada.

Asimismo, otra de las figuras del equipo son el delantero Eric Ramírez y el volante Matías Núñez, este último ha sido titular en la última llave por la fase 2 y es uno de los jugadores más talentosos que tienen en el mediocampo. Mientras que el atacante será el acompañante de Tortolero en la ofensiva.