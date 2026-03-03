0

Boca Juniors vs. Lanús por Liga Profesional: ¿a qué hora juegan y dónde ver?

Boca Juniors vs. Lanús chocan este miércoles por la fecha 7 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. Conoce los horarios y qué canal transmite EN VIVO.

Jostein Canales
Boca Juniors y Lanús juegan este miércoles por el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional.
Boca Juniors y Lanús juegan este miércoles por el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. | Foto: Lanús / Boca Juniors
Boca Juniors vs. Lanús se enfrentan este miércoles 4 de marzo, desde el Estadio Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez, en un partido correspondiente a la fecha 7 del grupo A del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en los distintos países y dónde podrás ver EN VIVO todas las incidencias de este duelo.

Boca Juniors vs. Lanús: horario del partido

Si te gusta ver los partidos de la Liga Profesional del fútbol argentino y deseas sintonizar el partido entre Boca Juniors vs. Lanús, por la séptima fecha del grupo A, aquí te mostramos los horarios en los diferentes países:

  • México y Centroamérica: 18:00 horas
  • Perú: 19:00 horas
  • Colombia: 19:00 horas
  • Ecuador: 19:00 horas
  • Bolivia: 20:00 horas
  • Venezuela: 20:00 horas
  • Estados Unidos (Miami, Washington y Nueva York): 20:00 horas
  • Argentina: 21:00 horas
  • Brasil: 21:00 horas
  • Chile: 21:00 horas
  • Paraguay: 21:00 horas
  • Uruguay: 21:00 horas
  • España: 01:00 horas (del jueves 5)

¿Dónde ver Boca Juniors vs. Lanús EN VIVO?

  • Argentina: ESPN Premium
  • Chile: ESPN 5 y Disney Plus
  • Brasil: Disney Plus, Zapping y Sky Plus
  • Perú y resto de Sudamérica: TyC Sports Internacional
  • México: Fanatiz y Disney Plus
  • Centroamérica: Disney Plus
  • Estados Unidos: Fanatiz USA

Boca Juniors vs. Lanús por el Torneo Apertura 2026 de Liga Profesional

Será la primera vez en este 2026 en la que los clubes Boca Juniors y Lanús se vean las caras. De acuerdo a la tabla de posiciones del grupo A, ambos equipos están fuera de los puestos de playoffs del Torneo Apertura 2026 y tienen el mismo puntaje, pero los 'Xeneizes' están un escalón arriba por diferencia de goles.

Boca Juniors, con 9 puntos, necesita ganar para llegar al octavo lugar, ya que Talleres empató dejó esa posibilidad abierta. Por su parte, el 'Granate' tiene dos partidos pendientes debido a su participación en la Recopa Sudamericana, donde se quedó con el título venciendo al poderoso Flamengo.

Jostein Canales
AUTOR: Jostein Canales

Analista SEO y redactor de la sección fútbol y deportes del Diario Libero. Más de 10 años de experiencia en el periodismo deportivo y social media.

