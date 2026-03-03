- Hoy:
Boca Juniors vs. Lanús por Liga Profesional: ¿a qué hora juegan y dónde ver?
Boca Juniors vs. Lanús chocan este miércoles por la fecha 7 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. Conoce los horarios y qué canal transmite EN VIVO.
Boca Juniors vs. Lanús se enfrentan este miércoles 4 de marzo, desde el Estadio Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez, en un partido correspondiente a la fecha 7 del grupo A del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en los distintos países y dónde podrás ver EN VIVO todas las incidencias de este duelo.
Boca Juniors vs. Lanús: horario del partido
Si te gusta ver los partidos de la Liga Profesional del fútbol argentino y deseas sintonizar el partido entre Boca Juniors vs. Lanús, por la séptima fecha del grupo A, aquí te mostramos los horarios en los diferentes países:
- México y Centroamérica: 18:00 horas
- Perú: 19:00 horas
- Colombia: 19:00 horas
- Ecuador: 19:00 horas
- Bolivia: 20:00 horas
- Venezuela: 20:00 horas
- Estados Unidos (Miami, Washington y Nueva York): 20:00 horas
- Argentina: 21:00 horas
- Brasil: 21:00 horas
- Chile: 21:00 horas
- Paraguay: 21:00 horas
- Uruguay: 21:00 horas
- España: 01:00 horas (del jueves 5)
¿Dónde ver Boca Juniors vs. Lanús EN VIVO?
- Argentina: ESPN Premium
- Chile: ESPN 5 y Disney Plus
- Brasil: Disney Plus, Zapping y Sky Plus
- Perú y resto de Sudamérica: TyC Sports Internacional
- México: Fanatiz y Disney Plus
- Centroamérica: Disney Plus
- Estados Unidos: Fanatiz USA
Boca Juniors vs. Lanús por el Torneo Apertura 2026 de Liga Profesional
Será la primera vez en este 2026 en la que los clubes Boca Juniors y Lanús se vean las caras. De acuerdo a la tabla de posiciones del grupo A, ambos equipos están fuera de los puestos de playoffs del Torneo Apertura 2026 y tienen el mismo puntaje, pero los 'Xeneizes' están un escalón arriba por diferencia de goles.
Boca Juniors, con 9 puntos, necesita ganar para llegar al octavo lugar, ya que Talleres empató dejó esa posibilidad abierta. Por su parte, el 'Granate' tiene dos partidos pendientes debido a su participación en la Recopa Sudamericana, donde se quedó con el título venciendo al poderoso Flamengo.
