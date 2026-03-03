Boca Juniors vs. Lanús por Liga Profesional: ¿a qué hora juegan y dónde ver?

Boca Juniors vs. Lanús se enfrentan este miércoles 4 de marzo, desde el Estadio Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez, en un partido correspondiente a la fecha 7 del grupo A del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en los distintos países y dónde podrás ver EN VIVO todas las incidencias de este duelo.

Boca Juniors vs. Lanús: horario del partido

Si te gusta ver los partidos de la Liga Profesional del fútbol argentino y deseas sintonizar el partido entre Boca Juniors vs. Lanús, por la séptima fecha del grupo A, aquí te mostramos los horarios en los diferentes países:

México y Centroamérica: 18:00 horas

Perú: 19:00 horas

Colombia: 19:00 horas

Ecuador: 19:00 horas

Bolivia: 20:00 horas

Venezuela: 20:00 horas

Estados Unidos (Miami, Washington y Nueva York): 20:00 horas

Argentina: 21:00 horas

Brasil: 21:00 horas

Chile: 21:00 horas

Paraguay: 21:00 horas

Uruguay: 21:00 horas

España: 01:00 horas (del jueves 5)

¿Dónde ver Boca Juniors vs. Lanús EN VIVO?

Argentina: ESPN Premium

Chile: ESPN 5 y Disney Plus

Brasil: Disney Plus, Zapping y Sky Plus

Perú y resto de Sudamérica: TyC Sports Internacional

México: Fanatiz y Disney Plus

Centroamérica: Disney Plus

Estados Unidos: Fanatiz USA

Boca Juniors vs. Lanús por el Torneo Apertura 2026 de Liga Profesional

Será la primera vez en este 2026 en la que los clubes Boca Juniors y Lanús se vean las caras. De acuerdo a la tabla de posiciones del grupo A, ambos equipos están fuera de los puestos de playoffs del Torneo Apertura 2026 y tienen el mismo puntaje, pero los 'Xeneizes' están un escalón arriba por diferencia de goles.

Boca Juniors, con 9 puntos, necesita ganar para llegar al octavo lugar, ya que Talleres empató dejó esa posibilidad abierta. Por su parte, el 'Granate' tiene dos partidos pendientes debido a su participación en la Recopa Sudamericana, donde se quedó con el título venciendo al poderoso Flamengo.