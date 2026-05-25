¿A qué hora juega Nacional vs Coquimbo Unido y dónde ver partido por Copa Libertadores?

Nacional jugará ante Coquimbo Unido por la jornada 6 del grupo B de la Copa Libertadores 2026 en el Estadio Gran Parque Central. El duelo entre el club uruguayo y el chileno será de vital importancia para saber quiénes de los cuatro equipos, junto con Universitario y Deportes Tolima, serán los próximos clasificados a la siguiente ronda. Conoce horarios y canales para ver el partido EN VIVO.

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¿A qué hora juega Nacional vs. Coquimbo Unido por la Copa Libertadores?

Nacional de Uruguay y Coquimbo Unido disputarán un partido de gran relevancia. Por ello, consulta los horarios del encuentro según tu país de residencia:

Perú, Colombia y Ecuador: 7.30 p. m.

Bolivia y Venezuela: 8.30 p. m.

Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 9.30 p. m.

México: 6.30 p. m.

Estados Unidos: 8.30 p. m. (Miami y Nueva York) y 5.30 p. m. (Los Ángeles)

España y Francia: 2.30 a. m. (del 27 de mayo)

Nacional y Coquimbo Undo se volverán a enfrentar en la Copa Libertadores 2026

¿Dónde ver Nacional vs. Coquimbo Unido por la Copa Libertadores?

Conoce las plataformas y canales de streaming para no perderte el duelo entre Nacional y Coquimbo Unido, correspondiente a la sexta jornada de la Copa Libertadores 2026.

Perú: ESPN y Disney Plus

Colombia: ESPN y Disney Plus

Argentina: ESPN y Disney Plus

Chile: ESPN y Disney Plus

Ecuador: ESPN y Disney Plus

Uruguay: ESPN y Disney Plus

Paraguay: ESPN y Disney Plus

Bolivia: ESPN y Disney Plus

Venezuela: ESPN y Disney Plus

Brasil: Paramount+

México: Disney Plus

Estados Unidos: Fanatiz, beIN Sports, beIN Sports en Español, beIN Sports Connect y fuboTV

Nacional vs. Coquimbo Unido: previa del partido

Coquimbo Unido afronta el duelo frente a Nacional ya clasificado a los octavos de final de la Copa Libertadores, luego de asegurar el primer puesto del grupo B con 10 puntos. En tanto, el conjunto uruguayo intentará sumar una victoria que le permita mantener viva la ilusión de acceder a la Copa Sudamericana.

No obstante, Nacional de Uruguay deberá aguardar el resultado del encuentro entre Universitario de Deportes y Deportes Tolima, que también se disputará a la misma hora. En el Estadio Gran Parque Central, el conjunto local solo necesita imponerse a los chilenos para conservar sus opciones.

Nacional y Coquimbo se medirán el 26 de mayo en la sexta jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, en Uruguay, ante más de 30.000 aficionados que aguardan con expectativa un milagro.