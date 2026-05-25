- Hoy:
- Partidos de hoy
- Ignacio Buse vs Andrey Rublev
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Tabla Liga 1
- Fichajes Vóley
¿A qué hora juega Nacional vs Coquimbo Unido y dónde ver partido por Copa Libertadores?
Nacional de Uruguay se enfrenta a Coquimbo Unido en un duelo vital desde el Estadio Gran Parque Central para ver el futuro de ambos clubes en la Copa Libertadores 2026.
Nacional jugará ante Coquimbo Unido por la jornada 6 del grupo B de la Copa Libertadores 2026 en el Estadio Gran Parque Central. El duelo entre el club uruguayo y el chileno será de vital importancia para saber quiénes de los cuatro equipos, junto con Universitario y Deportes Tolima, serán los próximos clasificados a la siguiente ronda. Conoce horarios y canales para ver el partido EN VIVO.
PUEDES VER: Canal confirmado para ver partido Sporting Cristal vs Cerro Porteño por Copa Libertadores
¿A qué hora juega Nacional vs. Coquimbo Unido por la Copa Libertadores?
Nacional de Uruguay y Coquimbo Unido disputarán un partido de gran relevancia. Por ello, consulta los horarios del encuentro según tu país de residencia:
- Perú, Colombia y Ecuador: 7.30 p. m.
- Bolivia y Venezuela: 8.30 p. m.
- Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 9.30 p. m.
- México: 6.30 p. m.
- Estados Unidos: 8.30 p. m. (Miami y Nueva York) y 5.30 p. m. (Los Ángeles)
- España y Francia: 2.30 a. m. (del 27 de mayo)
Nacional y Coquimbo Undo se volverán a enfrentar en la Copa Libertadores 2026
¿Dónde ver Nacional vs. Coquimbo Unido por la Copa Libertadores?
Conoce las plataformas y canales de streaming para no perderte el duelo entre Nacional y Coquimbo Unido, correspondiente a la sexta jornada de la Copa Libertadores 2026.
- Perú: ESPN y Disney Plus
- Colombia: ESPN y Disney Plus
- Argentina: ESPN y Disney Plus
- Chile: ESPN y Disney Plus
- Ecuador: ESPN y Disney Plus
- Uruguay: ESPN y Disney Plus
- Paraguay: ESPN y Disney Plus
- Bolivia: ESPN y Disney Plus
- Venezuela: ESPN y Disney Plus
- Brasil: Paramount+
- México: Disney Plus
- Estados Unidos: Fanatiz, beIN Sports, beIN Sports en Español, beIN Sports Connect y fuboTV
Nacional vs. Coquimbo Unido: previa del partido
Coquimbo Unido afronta el duelo frente a Nacional ya clasificado a los octavos de final de la Copa Libertadores, luego de asegurar el primer puesto del grupo B con 10 puntos. En tanto, el conjunto uruguayo intentará sumar una victoria que le permita mantener viva la ilusión de acceder a la Copa Sudamericana.
No obstante, Nacional de Uruguay deberá aguardar el resultado del encuentro entre Universitario de Deportes y Deportes Tolima, que también se disputará a la misma hora. En el Estadio Gran Parque Central, el conjunto local solo necesita imponerse a los chilenos para conservar sus opciones.
Nacional y Coquimbo se medirán el 26 de mayo en la sexta jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, en Uruguay, ante más de 30.000 aficionados que aguardan con expectativa un milagro.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Panini
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento * )
PRECIOS/ 49.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90