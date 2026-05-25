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¿Qué pasa si Universitario gana, empata o pierde ante Tolima? Así serán las clasificaciones
Universitario puede quedarse con el pase a los octavos de final, con la Sudamericana o sin nada. Revisa aquí todos los escenarios en la última fecha del grupo B de la Copa Libertadores.
Universitario de Deportes enfrentará a Deportes Tolima en un partido crucial por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Los cremas actualmente se encuentran en la tercera casilla con cinco unidades, mientras que los colombianos son segundos con siete puntos. En la siguiente nota te contaremos cómo quedarían las posiciones si los dirigidos por Héctor Cúper ganan, empatan o pierden ante los Pijaos.
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Si Universitario vence a Deportes Tolima: así terminará el grupo B
Este es el escenario idóneo para todos los hinchas cremas. Si Universitario de Deportes vence a Deportes Tolima, sumará ocho puntos y acabará segundo, pase lo que pase en el Coquimbo vs. Nacional, por lo que clasificará a los octavos de final de la Copa Libertadores.
|Posición
|Equipo
|PJ
|Puntos
|1
|Coquimbo Unido
|6
|10, 11 o 13
|2
|Universitario
|6
|8
Si Universitario empata con Deportes Tolima: así terminará el grupo B
Si Universitario empata con Deportes Tolima, llegará a las seis unidades y no clasificará a los octavos de final. Sin embargo, deberá esperar que Nacional empate o pierda ante Coquimbo Unido para quedarse con la tercera casilla y acceder a los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana.
|Posición
|Equipo
|PJ
|Puntos
|1
|Coquimbo Unido
|6
|13 u 11
|2
|Tolima
|6
|8
|3
|Universitario
|6
|6
|4
|Nacional
|6
|6 o 5
Si Universitario pierde con Deportes Tolima: así terminará el grupo B
Si se da este resultado, pueden darse tres escenarios. El primero es que Nacional pierda ante Coquimbo Unido, con lo que quedará solamente con cinco unidades, las mismas que Universitario, pero los cremas terminarán terceros por el duelo directo ante los uruguayos y jugarán la Copa Sudamericana.
|Posición
|Equipo
|PJ
|Puntos
|3
|Universitario
|6
|5
|4
|Nacional
|6
|5
El segundo es que Nacional empate con Coquimbo Unido. En ese caso, los uruguayos sumarán seis unidades y superarán a Universitario, que se quedará sin competencia internacional para el siguiente semestre.
|Posición
|Equipo
|PJ
|Puntos
|3
|Nacional
|6
|6
|4
|Universitario
|6
|5
El tercer escenario es que Nacional derrote a Coquimbo Unido en el Gran Parque Central. Si se da este resultado, el Tricolor terminará en la tercera casilla, se quedará con el cupo a la Copa Sudamericana y los cremas también serán eliminados.
|Posición
|Equipo
|PJ
|Puntos
|2
|Deportes Tolima
|6
|8
|3
|Nacional
|6
|8
|4
|Universitario
|6
|5
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