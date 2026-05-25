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¿Qué pasa si Universitario gana, empata o pierde ante Tolima? Así serán las clasificaciones

Universitario puede quedarse con el pase a los octavos de final, con la Sudamericana o sin nada. Revisa aquí todos los escenarios en la última fecha del grupo B de la Copa Libertadores.

Gary Huaman
Universitario de Deportes enfrentará a Deportes Tolima en el Monumental.
Universitario de Deportes enfrentará a Deportes Tolima en el Monumental. | Foto: composición Líbero
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Universitario de Deportes enfrentará a Deportes Tolima en un partido crucial por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Los cremas actualmente se encuentran en la tercera casilla con cinco unidades, mientras que los colombianos son segundos con siete puntos. En la siguiente nota te contaremos cómo quedarían las posiciones si los dirigidos por Héctor Cúper ganan, empatan o pierden ante los Pijaos.

Sekou Gassama y José Rivera pueden salir en lista para el Universitario vs Deportes Tolima.

PUEDES VER: Revelan que Gassama le sacó una ventaja a José Rivera para el Universitario vs Tolima: "En consideración"

Si Universitario vence a Deportes Tolima: así terminará el grupo B

Este es el escenario idóneo para todos los hinchas cremas. Si Universitario de Deportes vence a Deportes Tolima, sumará ocho puntos y acabará segundo, pase lo que pase en el Coquimbo vs. Nacional, por lo que clasificará a los octavos de final de la Copa Libertadores.

PosiciónEquipoPJPuntos
1Coquimbo Unido610, 11 o 13
2Universitario68

Si Universitario empata con Deportes Tolima: así terminará el grupo B

Si Universitario empata con Deportes Tolima, llegará a las seis unidades y no clasificará a los octavos de final. Sin embargo, deberá esperar que Nacional empate o pierda ante Coquimbo Unido para quedarse con la tercera casilla y acceder a los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana.

PosiciónEquipoPJPuntos
1Coquimbo Unido613 u 11
2Tolima68
3Universitario66
4Nacional66 o 5

Si Universitario pierde con Deportes Tolima: así terminará el grupo B

Si se da este resultado, pueden darse tres escenarios. El primero es que Nacional pierda ante Coquimbo Unido, con lo que quedará solamente con cinco unidades, las mismas que Universitario, pero los cremas terminarán terceros por el duelo directo ante los uruguayos y jugarán la Copa Sudamericana.

PosiciónEquipoPJPuntos
3Universitario65
4Nacional65

El segundo es que Nacional empate con Coquimbo Unido. En ese caso, los uruguayos sumarán seis unidades y superarán a Universitario, que se quedará sin competencia internacional para el siguiente semestre.

PosiciónEquipoPJPuntos
3Nacional66
4Universitario65

El tercer escenario es que Nacional derrote a Coquimbo Unido en el Gran Parque Central. Si se da este resultado, el Tricolor terminará en la tercera casilla, se quedará con el cupo a la Copa Sudamericana y los cremas también serán eliminados.

PosiciónEquipoPJPuntos
2Deportes Tolima68
3Nacional68
4Universitario65
Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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