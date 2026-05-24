Partidos de hoy EN VIVO, lunes 25 de mayo: programación, resultados, horarios y dónde ver
¡Tremendos encuentros! En la siguiente nota podrás revisar la agenda de los partidos que se jugarán este lunes 25 de mayo.
Este lunes 25 de mayo habrá destacados partidos en diversas ligas sudamericanas y europeas, por ejemplo, el Comerciantes Unidos vs. Deportivo Garcilaso por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026 y el duelo por el descenso en la Bundesliga de Alemania entre Paderborn y Wolfsburgo. Revisa aquí la agenda de los partidos de este lunes.
Partidos de hoy por la Liga 1 2026
|Partido
|Horario
|Canal
|Comerciantes Unidos vs Deportivo Garcilaso
|3.30 p. m.
|L1 Max
Partidos de hoy por la Liga Femenina
|Partido
|Horario
|Canal
|Melgar vs Atl. Andahuaylas
|3.15 p. m.
|YouTube Bicolor+
|Flamengo vs Universitario
|6.00 p. m.
|YouTube Bicolor+
Partidos de hoy por la Bundesliga
|Partido
|Horario
|Canal
|Padeborn vs Wolfsburgo
|1.30 p. m.
|ESPN 5 y Disney+
Partidos de hoy por la Liga 2
|Partido
|Horario
|Canal
|ADA Jaen vs César Vallejo
|1.00 p. m.
|YouTube Bicolor+
Partidos de hoy por el Brasileirao
|Partido
|Horario
|Canal
|Coritiba vs Bahia
|6.00 p. m.
|Fanatiz
Partidos de hoy por la Liga Pro Ecuador
|Partido
|Horario
|Canal
|Aucas vs Manta
|7.00 p. m.
|Zapping Sports
