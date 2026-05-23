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Sport Huancayo vs Cienciano EN VIVO: hora, canal y alineaciones por el Torneo Apertura
Sport Huancayo enfrentará a Cienciano con la consigna de sacar una victoria y salir del fondo de la tabla de la Liga 1. Revisa aquí todo sobre el partido.
Sport Huancayo vs Cienciano EN VIVO se enfrentan en el IPD de Huancayo por la fecha 16 del Torneo Apertura 2026 desde la 1.15 p. m. (hora peruana) y contará con transmisión de L1 Max y la plataforma de streaming L1 Play.
PUEDES VER: Tabla de posiciones Liga 1 2026 EN VIVO: así va la clasificación en la fecha 16 del Torneo Apertura
¿A qué hora juegan Sport Huancayo vs Cienciano?
El enfrentamiento entre Sport Huancayo vs Cienciano está pactado para este domingo 24 de mayo, a partir de la 1.15 p. m. (hora peruana).
¿Dónde ver Sport Huancayo vs Cienciano?
La transmisión del Sport Huancayo vs Cienciano estará a cargo del canal L1 Max, que puedes sintonizar en distintas plataformas de DirecTV, Best Cable, Claro TV y Movistar, entre otras señales. También podrás verlo vía L1 Play y Movistar Play.
Sport Huancayo vs Cienciano: posibles alineaciones
- Sport Huancayo: Zamudio; Ángeles, Gaona, Barreda, Falconi; Sanguinetti, Salcedo, Villar, Luján; Mena y Huaccha.
- Cienciano: Falcón; Núñez, Aguilar, Yovera; Souza, Caparó, Barreto, Robles; Hohberg, Bandiera y Garcés.
Sport Huancayo vs Cienciano: así llegan a este duelo
Sport Huancayo enfrentará a Cienciano con la necesidad de ganar para salir del fondo de la tabla. Actualmente, el Rojo Matador se encuentra en la casilla 17 con tan solo 15 puntos, producto de cuatro victorias, tres empates y ocho derrotas.
Además, viene de caer goleado por 4-1 ante FBC Melgar en la jornada anterior. Cienciano, por su parte, se encuentra en la tercera casilla con 29 unidades. Hasta hace una fecha, estaba peleando por el Torneo Apertura, pero sufrió una dura derrota ante Alianza Lima en el Inca Garcilaso de la Vega y quedó relegado. Pese a ello, también deberá pensar en la victoria, pues el puntaje importa para el acumulado.
Cienciano viene de perder ante Atlético Mineiro.
Sport Huancayo vs Cienciano: últimos partidos entre ambos
- Sport Huancayo 5-2 Cienciano
- Cienciano 2-1 Sport Huancayo
- Cienciano 3-1 Sport Huancayo
- Sport Huancayo 1-2 Cienciano
- Cienciano 1-0 Sport Huancayo.
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