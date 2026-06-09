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Brasil vs Marruecos: fecha, alineaciones y pronósticos para el debut en el Mundial 2026
Las selecciones de Brasil y Marruecos se enfrentarán el 13 de junio en el inicio del Mundial 2026, en un encuentro esperado que promete mucha acción futbolística.
¡Solo faltan cuatro días! Las selecciones de Brasil y Marruecos debutarán el sábado 13 de junio en el Mundial 2026, torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Este enfrentamiento entre dos selecciones candidatas a llegar a las instancias decisivas del certamen promete un duelo atractivo de principio a fin, por lo que muchos aficionados estarán atentos a las figuras que presentarán ambos equipos en su estreno y, sobre todo, a cuál logrará quedarse con la victoria. Por ello, en esta nota conocerás las posibles alineaciones, los pronósticos y todos los detalles de este encuentro.
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¿Cuándo juegan Brasil vs Marruecos por el Mundial 2026?
Este partidazo se llevará a cabo este sábado 13 de junio y se podrá seguir desde las 5.00 p.m. (hora peruana). El compromiso se llevará a cabo en el Meadowlands Stadium, que cuenta con una capacidad para 82.566, ese choque será por el grupo C.
Alineación de Brasil vs Marruecos: posible once de la ‘Canarinha’
Los dirigidos por Carlo Ancelotti saldrán con un esquema que les permitirá atacar por las bandas y por el centro del campo: un 4-2-3-1. En ese sistema, la figura del equipo, Vinicius Jr., partiría desde la banda izquierda, desde donde podrá hacer uso de sus habilidades para el uno contra uno.
- Allison, A. Sandro, Gabriel, Marquinhos, Danilo, Casemiro, Guimaraes, Vinicius, Raphinha, Henrique, Cunha
Así formaría Brasil
Alineación de Marruecos vs Brasil: posible once de ‘Los Leones’
Por su parte, los dirigidos por Mohamed Ouahbi también usarán el 4-2-3-1, una formación que se ha popularizado en el último tiempo gracias a las opciones que ofrece para explotar las bandas o jugar por el mediocampo. Una de las principales figuras será Brahim Díaz, quien junto con Hakimi promete complicar las aspiraciones brasileñas.
- Bono, Belammari, C. Riad, Diop, Hakimi, El Aynaoui, Amrabat, Rahimi, Ounahi, B. Díaz, Saibari
Así formaría Marruecos
Pronósticos para el Brasil vs Marruecos
Para este compromiso, la selección brasileña aparece como la principal candidata para llevarse los tres primeros puntos del certamen, pese a que, a lo largo de su historia, ambas selecciones solo se han enfrentado dos veces en tiempos recientes.
- 1xBet: gana Brasil (1.71), empate (3.76), gana Marruecos (5.60)
- Betano.pe: gana Brasil (1.70), empate (3.75), gana Marruecos (5.90)
- Betsson: gana Brasil (1.68), empate (3.80), gana Marruecos (5.55)
- DoradoBet: gana Brasil (1.68), empate (3.66), gana Marruecos (5.50)
- bet365: gana Brasil (1.65), empate (3.75), gana Marruecos (5.50)
Historial de enfrentamientos entre Brasil vs Marruecos
- 25/03/2023 | Amistoso Internacional
- Marruecos 2-1 Brasil
- 16/06/1998 | Mundial de Francia 1998
- Brasil 3-0 Marruecos
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