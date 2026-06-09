0
EN VIVO
Previa Argentina vs Islandia

Brasil vs Marruecos: fecha, alineaciones y pronósticos para el debut en el Mundial 2026

Las selecciones de Brasil y Marruecos se enfrentarán el 13 de junio en el inicio del Mundial 2026, en un encuentro esperado que promete mucha acción futbolística.

Antonio Vidal
Pronósticos y alineaciones del Brasil vs Marruecos por el Mundial 2026. Foto: composición Líbero
Pronósticos y alineaciones del Brasil vs Marruecos por el Mundial 2026. Foto: composición Líbero
COMPARTIR

¡Solo faltan cuatro días! Las selecciones de Brasil y Marruecos debutarán el sábado 13 de junio en el Mundial 2026, torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Este enfrentamiento entre dos selecciones candidatas a llegar a las instancias decisivas del certamen promete un duelo atractivo de principio a fin, por lo que muchos aficionados estarán atentos a las figuras que presentarán ambos equipos en su estreno y, sobre todo, a cuál logrará quedarse con la victoria. Por ello, en esta nota conocerás las posibles alineaciones, los pronósticos y todos los detalles de este encuentro.

Fixture completo del Mundial 2026.Foto: composición Líbero

PUEDES VER: Fixture del Mundial 2026: fechas, horarios y canales para ver todos los partidos en Perú

¿Cuándo juegan Brasil vs Marruecos por el Mundial 2026?

Este partidazo se llevará a cabo este sábado 13 de junio y se podrá seguir desde las 5.00 p.m. (hora peruana). El compromiso se llevará a cabo en el Meadowlands Stadium, que cuenta con una capacidad para 82.566, ese choque será por el grupo C.

Alineación de Brasil vs Marruecos: posible once de la ‘Canarinha’

Los dirigidos por Carlo Ancelotti saldrán con un esquema que les permitirá atacar por las bandas y por el centro del campo: un 4-2-3-1. En ese sistema, la figura del equipo, Vinicius Jr., partiría desde la banda izquierda, desde donde podrá hacer uso de sus habilidades para el uno contra uno.

  • Allison, A. Sandro, Gabriel, Marquinhos, Danilo, Casemiro, Guimaraes, Vinicius, Raphinha, Henrique, Cunha
Así formaría Brasil

Así formaría Brasil

Alineación de Marruecos vs Brasil: posible once de ‘Los Leones’

Por su parte, los dirigidos por Mohamed Ouahbi también usarán el 4-2-3-1, una formación que se ha popularizado en el último tiempo gracias a las opciones que ofrece para explotar las bandas o jugar por el mediocampo. Una de las principales figuras será Brahim Díaz, quien junto con Hakimi promete complicar las aspiraciones brasileñas.

  • Bono, Belammari, C. Riad, Diop, Hakimi, El Aynaoui, Amrabat, Rahimi, Ounahi, B. Díaz, Saibari
Así formaría Marruecos

Así formaría Marruecos

Pronósticos para el Brasil vs Marruecos

Para este compromiso, la selección brasileña aparece como la principal candidata para llevarse los tres primeros puntos del certamen, pese a que, a lo largo de su historia, ambas selecciones solo se han enfrentado dos veces en tiempos recientes.

  • 1xBet: gana Brasil (1.71), empate (3.76), gana Marruecos (5.60)
  • Betano.pe: gana Brasil (1.70), empate (3.75), gana Marruecos (5.90)
  • Betsson: gana Brasil (1.68), empate (3.80), gana Marruecos (5.55)
  • DoradoBet: gana Brasil (1.68), empate (3.66), gana Marruecos (5.50)
  • bet365: gana Brasil (1.65), empate (3.75), gana Marruecos (5.50)

Historial de enfrentamientos entre Brasil vs Marruecos

  • 25/03/2023 | Amistoso Internacional
  • Marruecos 2-1 Brasil
  • 16/06/1998 | Mundial de Francia 1998
  • Brasil 3-0 Marruecos
Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Argentina vs Islandia EN VIVO con Lionel Messi: horarios del partido, canales de TV y formaciones

  2. Partidos de hoy, martes 9 de junio: Programación, horarios y dónde ver fútbol EN VIVO

  3. Real Madrid ofreció 150 millones de euros por Julián Álvarez y el Atlético de Madrid respondió

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano