Brasil vs Marruecos: fecha, alineaciones y pronósticos para el debut en el Mundial 2026

¡Solo faltan cuatro días! Las selecciones de Brasil y Marruecos debutarán el sábado 13 de junio en el Mundial 2026, torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Este enfrentamiento entre dos selecciones candidatas a llegar a las instancias decisivas del certamen promete un duelo atractivo de principio a fin, por lo que muchos aficionados estarán atentos a las figuras que presentarán ambos equipos en su estreno y, sobre todo, a cuál logrará quedarse con la victoria. Por ello, en esta nota conocerás las posibles alineaciones, los pronósticos y todos los detalles de este encuentro.

¿Cuándo juegan Brasil vs Marruecos por el Mundial 2026?

Este partidazo se llevará a cabo este sábado 13 de junio y se podrá seguir desde las 5.00 p.m. (hora peruana). El compromiso se llevará a cabo en el Meadowlands Stadium, que cuenta con una capacidad para 82.566, ese choque será por el grupo C.

Alineación de Brasil vs Marruecos: posible once de la ‘Canarinha’

Los dirigidos por Carlo Ancelotti saldrán con un esquema que les permitirá atacar por las bandas y por el centro del campo: un 4-2-3-1. En ese sistema, la figura del equipo, Vinicius Jr., partiría desde la banda izquierda, desde donde podrá hacer uso de sus habilidades para el uno contra uno.

Allison, A. Sandro, Gabriel, Marquinhos, Danilo, Casemiro, Guimaraes, Vinicius, Raphinha, Henrique, Cunha

Así formaría Brasil

Alineación de Marruecos vs Brasil: posible once de ‘Los Leones’

Por su parte, los dirigidos por Mohamed Ouahbi también usarán el 4-2-3-1, una formación que se ha popularizado en el último tiempo gracias a las opciones que ofrece para explotar las bandas o jugar por el mediocampo. Una de las principales figuras será Brahim Díaz, quien junto con Hakimi promete complicar las aspiraciones brasileñas.

Bono, Belammari, C. Riad, Diop, Hakimi, El Aynaoui, Amrabat, Rahimi, Ounahi, B. Díaz, Saibari

Así formaría Marruecos

Pronósticos para el Brasil vs Marruecos

Para este compromiso, la selección brasileña aparece como la principal candidata para llevarse los tres primeros puntos del certamen, pese a que, a lo largo de su historia, ambas selecciones solo se han enfrentado dos veces en tiempos recientes.

1xBet: gana Brasil (1.71), empate (3.76), gana Marruecos (5.60)

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gana Brasil (1.68), empate (3.66), gana Marruecos (5.50) bet365: gana Brasil (1.65), empate (3.75), gana Marruecos (5.50)

Historial de enfrentamientos entre Brasil vs Marruecos