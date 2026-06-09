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Canal confirmado para ver el partido de México vs Sudáfrica por el Mundial 2026
México vs. Sudáfrica es el partido que dará inicio al Mundial 2026. Revisa el canal que transmitirá este compromiso inaugural de la Copa del Mundo.
El Mundial 2026 es el evento deportivo más esperado por los aficionados al fútbol. El partido inaugural lo protagonizarán México y Sudáfrica, por la primera fecha del Grupo A. Revisa la guía de canales para ver en vivo este compromiso.
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¿Dónde ver México vs. Sudáfrica?
La transmisión del partido entre México vs. Sudáfrica, por la primera fecha del Mundial 2026, estará a cargo de DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+.
En territorio mexicano, el duelo estará disponible por Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, Las Estrellas, Azteca Deportes, Nu9ve y ViX.
Canales para ver México vs. Sudáfrica por el Mundial 2026
- Argentina: Telefe, Las Estrellas, Flow Sports, DirecTV Sports, DGO, Disney+, Mitelefe y Paramount+.
- Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports y Entel TV.
- Chile: Chilevisión, DirecTV, DGO, Disney+ y Paramount+.
- Colombia: Caracol TV, RCN Televisión, DSports, DGO, Deportes RCN, Caracol Play, Disney+, Radio Nacional de Colombia y Paramount+.
- Costa Rica: TUDN, Teletica Canal 7, TDMAX, ViX y FOX.
- Ecuador: DSports, DGO, Teleamazonas, Disney+ y Paramount+.
- México: Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, TUDN en vivo, Las Estrellas, Nu9ve, Azteca Deportes y ViX.
- Nicaragua: TUDN.
- Paraguay: GEN.
- Perú: DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+, Paramount+ y TV360.
- Puerto Rico: Telemundo y Peacock.
- España: DAZN, TVE La 1, RTVE Play y Movistar+.
- Uruguay: DSports, DGO, Disney+, Canal 5 y Paramount+.
- Estados Unidos: FOX Network, Telemundo, Telemundo Deportes en vivo, Peacock, Tubi y FOX One.
- Venezuela: DSports, DGO, Televen y Disney+.
¿A qué hora ver México vs. Sudáfrica en Perú?
El partido entre México y Sudáfrica, por la primera fecha del Mundial 2026, se realizará este jueves 11 de junio a las 2.00 p. m. en horario peruano.
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