Sporting Cristal vs Comerciantes FC EN VIVO: hora, canal y alineaciones por la Copa Caliente

Sporting Cristal vs Comerciantes FC EN VIVO se enfrentarán en un partidazo por la fecha 1 de la Copa Caliente este sábado 13 de junio desde las 3.30 p. m. (hora peruana) en el Estadio Villa Emprendedora CFC. La transmisión estará a cargo de YouTube Bicolor+. Aquí podrás revisar las incidencias y el minuto a minuto de este choque.

Sporting Cristal vs Comerciantes FC: previa de este partido

Se viene un partido sin precedentes. Sporting Cristal quedó emparejado con Comerciantes FC, Estudiantil CNI y Unión Comercio en el grupo J de la Copa de la Liga y debutará ante el equipo de Pablo Bengoechea y Maximiliano Lemos en Iquitos.

En la previa de este encuentro, el cuadro rimense llega con muchos cambios. Por ejemplo, Roberto Mosquera reemplazará a Zé Ricardo en la dirección técnica. Además, Hernán Barcos se convirtió en el '9' celeste y podría debutar este fin de semana.

Por otro lado, Comerciantes FC, bajo las órdenes de Pablo Bengoechea, llega invicto a este encuentro. Desde que arrancó la Liga 2, los dirigidos por el uruguayo han disputado ocho encuentros, han ganado cuatro y empataron otros cuatro, por lo que prometen dar el golpe en esta oportunidad.

Comerciantes FC recibirá a Sporting Cristal.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs Comerciantes FC por la Copa Caliente?

El duelo entre Sporting Cristal vs Comerciantes FC por la fecha 1 del grupo J de la Copa Caliente se jugará este sábado 13 de junio desde las 3.30 p. m. (hora peruana).

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Comerciantes FC por la Copa Caliente?

La transmisión del Sporting Cristal vs Comerciantes FC por la Copa Caliente estará a cargo de la plataforma de YouTube Bicolor+.

Sporting Cristal vs Comerciantes FC: posibles alineaciones

Sporting Cristal : Diego Enríquez; Leandro Sosa, Rafael Lutiger, Luis Abram, Cristiano; Gabriel Santana, Martín Távara, Gustavo Cazonatti, Maxloren Castro; Yoshimar Yotún y Hernán Barcos.

: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Rafael Lutiger, Luis Abram, Cristiano; Gabriel Santana, Martín Távara, Gustavo Cazonatti, Maxloren Castro; Yoshimar Yotún y Hernán Barcos. Comerciantes FC: Leo Silva, Daniel Pinedo, Jefferson Valdeblanquez, Ronald Ríos, Francys Arévalo, Carlos Acosta, Ramúa, Maxi Lemos, Chase Villanueva, Rodrigo Guerrero y Víctor Perlaza.

¿Dónde juegan Sporting Cristal vs Comerciantes FC por la Copa Caliente?

El choque entre Sporting Cristal vs Comerciantes FC se jugará en el Estadio Villa Emprendedora CFC, en Iquitos.

Sporting Cristal vs Comerciantes FC: precio de las entradas

Las entradas para el partido entre Sporting Cristal vs Comerciantes FC se encuentran a la venta en la página Vaope, Koko Shop, Supermercado La Cadena, Jimena y Maripaz, y en la tienda New Athletic de Iquitos.