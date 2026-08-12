El cuestionado arbitro que fue designado para el partido entre Alianza Lima vs UTC

La CONAR confirmó la terna arbitral que tendrá a su cargo el partido entre Alianza Lima y UTC por la quinta fecha del Torneo Clausura. La principal novedad en la designación de un polémico árbitro para dirigir el encuentro del cuadro blanquiazul: estamos hablando de Joel Alarcón.

Alianza Lima vs. UTC: el polémico árbitro que dirigirá el partido por el Torneo Clausura

Para el encuentro entre Alianza y UTC, la Comisión Nacional de Árbitros decidió confiar la conducción del partido a Joel Alarcón, árbitro FIFA que volverá a estar al frente de un compromiso del equipo íntimo.

El juez principal tendrá el respaldo de dos asistentes que también cuentan con la insignia FIFA: Alberth Alarcón y Diana Ruiz. En tanto, la responsabilidad del VAR y AVAR recaerá en árbitros pertenecientes a la CONAR.

Joel Alarcón fue designado como árbitro del Alianza Lima vs UTC

La presencia de una terna con experiencia FIFA será uno de los aspectos a seguir en el encuentro que se disputará en Matute, especialmente por el contexto de cuestionamientos que ha acompañado al arbitraje peruano en las últimas fechas.

La designación de Alarcón se produce después de las críticas que recibieron algunos árbitros durante las primeras jornadas del Torneo Clausura. Los cuestionamientos por determinadas decisiones arbitrales llevaron a la CONAR a realizar modificaciones y rotaciones en sus designaciones.

Terna arbitral del Alianza Lima vs. UTC

Árbitro principal: Joel Alarcón (FIFA)

Joel Alarcón (FIFA) Primer asistente: Alberth Alarcón (FIFA)

Alberth Alarcón (FIFA) Segundo asistente: Diana Ruiz (FIFA)

Diana Ruiz (FIFA) Cuarto árbitro: Osorio Vargas (CONAR)

Osorio Vargas (CONAR) VAR: Maykol Farromeque (CONAR)

Maykol Farromeque (CONAR) AVAR: Roberto Benavides (CONAR)

Roberto Benavides (CONAR) Asesor: Walter Villena (CONAR)

Walter Villena (CONAR) Quality Manager: César Escano (CONAR)

La polémica de Joel Alarcón como árbitro en la Liga 1 2026

En el duelo entre UTC y Cusco FC, la victoria terminó quedándose en Cajamarca gracias a un penal sancionado a los 78 minutos y convertido por Marlon de Jesús. La acción que originó la pena máxima estuvo marcada por la polémica, ya que un cabezazo contra el piso terminó impactando en el brazo de Diego Soto, volante cusqueño. En las imágenes se aprecia que el futbolista estaba de espaldas al arco y con el brazo pegado al cuerpo. Pese a ello, el árbitro Joel Alarcón consideró que existió infracción y decidió cobrar el penal, generando cuestionamientos por su decisión.

El tanto de Marlon de Jesús fue suficiente para que UTC se quede con los tres puntos frente al subcampeón peruano y alcance el liderato del Torneo Apertura con 9 unidades de 9 posibles, junto a FBC Melgar. Por su parte, Cusco FC se marchó de Cajamarca con las manos vacías tras una derrota condicionada por aquella controvertida decisión arbitral. Alarcón, además, fue ‘congelado’ para esta jornada como parte de la sanción recibida, aunque dicha medida no cambiará el resultado que ya quedó registrado en el marcador.