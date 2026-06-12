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¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Comerciantes FC y dónde ver la Copa de la Liga?

Se viene el partido Sporting Cristal vs. Comerciantes FC en la Copa Caliente de la Liga, este sábado 13 de junio, desde el Estadio Villa Emprendedora CFC de Iquitos.

Wilfredo Inostroza
Sporting Cristal recibe a Comerciantes FC en Iquitos
Sporting Cristal recibe a Comerciantes FC en Iquitos | Composición: Líbero
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Sporting Cristal se enfrenta a Comerciantes FC en Iquitos, por duelo válido por la fecha 1 de la Copa Caliente de la Liga. Este encuentro corresponde al Grupo J y promete emoción de principio a fin. Conoce todos los detalles, como horarios y canales, para seguir todos los detalles del encuentro.

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¿Cuándo juega Sporting Cristal vs. Comerciantes FC?

Sporting Cristal enfrenta a Comerciantes FC este sábado 13 de junio. El partido de la Copa de la Liga se jugará en el Estadio Villa Emprendedora CFC de Iquitos.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs. Comerciantes FC?

  • Perú, Colombia y Ecuador: 15.30 horas
  • México: 14.30 horas
  • Estados Unidos: 16.30 horas (Miami y Nueva York) y 13.30 horas (Los Ángeles)
  • Chile, Bolivia y Venezuela: 16.30 horas
  • Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 17.30 horas
  • Portugal: 21.30 horas
  • España: 22.30 horas

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. Comerciantes FC?

El partido entre Sporting Cristal y Comerciantes FC, por la Copa Caliente de la Liga, será transmitido por la plataforma Bicolor+, vía YouTube, completamente gratis.

Sporting Cristal vs. Comerciantes FC: previa del partido

  • Estados Unidos 1-2 Alemania | Amistoso en 2026
  • Estados Unidos 3-2 Senegal | Amistoso en 2026
  • Estados Unidos 0-2 Portugal | Amistoso en 2026
  • Estados Unidos 2-5 Bélgica | Amistoso en 2026
  • Estados Unidos 5-1 Uruguay | Amistoso en 2025

Así llegan Sporting Cristal y Comerciantes FC

La novedosa Copa de la Liga se enciende en pleno marco mundialista y regala un choque histórico en Loreto. Este sábado 13 de junio, a las 15.30 hora peruana, Sporting Cristal visitará el calor loretano para enfrentar a Comerciantes FC en la Villa Emprendedora de Iquitos, en un duelo inédito válido por la primera fecha de la fase de grupos.

A sabiendas de que es un torneo paralelo que sirve de vitrina, el comando técnico rimense apostará por un once alternativo repleto de suplentes y juveniles con ganas de ganarse un puesto. Nombres habituales en la banca tendrán la tarea de plantarse firmes en una plaza complicada, con la intención de arrancar con el pie derecho y demostrar que el plantel tiene profundidad de cara al resto de la temporada.

Por su parte, Comerciantes FC asume esta cita como el partido más importante de su año en Iquitos. Con el apoyo masivo de su gente y las tribunas del recinto amazónico completamente abarrotadas, el cuadro local intentará dar el gran golpe, al aprovechar las variantes celestes y las difíciles condiciones climáticas de la selva para quedarse con los tres puntos.

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Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

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