River Plate vs Belgrano protagonizarán este domingo 24 de mayo una emocionante final por el Torneo Apertura de la Liga Profesional 2026. El 'Millonario' busca levantar su primer trofeo en dos años, mientras que el 'Pirata' mantiene viva la aspiración de conseguir su primer campeonato en la máxima categoría. Este partido se jugará en el Estadio Mario Alberto Kempes desde la 1:30 p. m. (hora peruana) y 3:30 p. m. (hora de Argentina). La transmisión EN VIVO va por la señal de ESPN, Disney Plus y TNT Sports.

¿A qué hora juega River Plate vs Belgrano?

A continuación, te dejamos los horarios confirmados para que no te pierdas el inicio del partido entre River Plate vs Belgrano.

Perú, Ecuador y Colombia: 1:30 p. m.

Bolivia y Venezuela: 2:30 p. m.

Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile: 3:30 p. m.

México y Centroamérica: 12:30 p. m.

Estados Unidos (Washington DC, Miami y Nueva York): 2:30 p. m.

España: 8:30 p. m.

¿Dónde ver River Plate vs Belgrano EN VIVO?

Si quieres mirar EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE la final entre River Plate vs Belgrano deberás estar atento a los siguientes canales de transmisión:

Argentina: TNT Sports, ESPN, Disney Plus y Max.

Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador: ESPN y Disney Plus.

Brasil: ESPN, Zapping, Claro TV Plus, Disney Plus, Sky Plus y Vivo Play.

Chile, Uruguay y Paraguay: ESPN y Disney Plus.

Venezuela: ESPN, Disney Plus e inter.

México y Centroamérica: Disney Plus.

España: Movistar Plus, Movistar Liga de Campeones y Vamos 2.

Estados Unidos: Fanatiz, fuboTV, FOX Deportes, ViX, FOX Sports App y FOX One.

Previa del River Plate vs Belgrano por final del Torneo Apertura 2026

River Plate vuelve a disputar un título y se ilusiona con romper una racha de dos años de sequía. El ‘Millonario’ busca repetir el resultado de su último enfrentamiento ante el ‘Pirata’ y para ello se esperanza en el gran momento de Facundo Colidio y Tomás Gálvan, que se han vuelto muy importantes para el equipo.

River Plate busca rompe una racha de dos años sin títulos.

No obstante, el equipo de Eduardo Coudet también tendrá que afrontar las ausencias de jugadores importantes como Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Sebastián Driussi.

Por su parte, Belgrano llega con una fortaleza anímica sin igual, la misma que ha demostrado en cada fase al mando de Ricardo Zielinski. El ‘Pirata’ destaca por tener un esquema muy ordenado y uno de sus jugadores más transcendentales ha sido Lucas Zelarayán, que buscará consagrarse con el título.

Belgrano se ilusiona con su primer titulo en la máxima categoría.

River Plate vs Belgrano: pronóstico y apuestas

River Plate llega con el cartel de favorito para quedarse con el triunfo y coronarse campeón del Torneo Apertura ante Belgrano. De igual forma, te dejamos las cuotas en las principales casas de apuesta.

Apuestas River Plate Empate Belgrano Betsson 2.08 2.98 4.25 Betano 2.07 3.00 4.20 Bet365 1.96 3.00 4.50 1xBet 2.00 3.13 4.27 CoolBet 2.05 3.10 4.20

River Plate vs Belgrano: últimos resultados

5/4/2026 | River Plate 3-0 Belgrano

18/5/2024 | River Plate 3-0 Belgrano

3/12/2023 | River Plate 2-1 Belgrano

4/2/2023 | Belgrano 2-1 River Plate

18/8/2018 | River Plate 0-0 Belgrano

River Plate vs Belgrano: alineaciones probables

Posible alineación de River Plate: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Juan Cruz Meza, Fausto Vera, Lucas Silva, Tomás Galván; Facundo Colidio y Joaquín Freitas.

Posible alineación de Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López, Adrián Sporle; Adrián Sánchez, Santiago Longo; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán y Lucas Passerini.

¿En qué estadio juegan River Plate vs Belgrano?

La final entre River Plate vs Belgrano se disputará en el Estadio Mario Alberto Kempes, ubicado en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Este recinto cuenta con una capacidad para albergar a 57 mil espectadores.