Universitario vs CD Moquegua EN VIVO Liga 1: a qué hora juega, dónde ver y alineaciones

Universitario afrontará un nuevo reto en el Torneo Apertura 2026 cuando visite a CD Moquegua por la fecha 16 de la Liga 1. El compromiso se disputará este sábado 23 de mayo en el estadio 25 de Noviembre desde las 12.45 p. m. (hora peruana).

Universitario vs. Moquegua por el Torneo Apertura 2026

Universitario necesita reencontrarse con la victoria en el campeonato local y espera comenzar a levantar su rendimiento bajo la dirección técnica de Héctor Cúper. Luego de sumar un empate en la Copa Libertadores, los ‘merengues’ apuntan a quedarse con los tres puntos para no alejarse de la pelea por los primeros lugares.

Universitario jugará ante Moquegua en la próxima fecha.

En su más reciente presentación internacional, Universitario igualó sin goles frente a Nacional en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, en lo que significó el estreno oficial de Cúper en el banquillo de la ‘U’.

Del otro lado, CD Moquegua intentará hacerse fuerte en condición de local pese a llegar golpeado tras la derrota por 1-0 frente a Los Chankas en Andahuaylas. El conjunto moqueguano buscará recuperarse y dar el golpe ante uno de los equipos más populares del torneo.

Moquegua se ubica en el puesto 11 de la tabla.

¿A qué hora juega Universitario vs. Moquegua?

A continuación, te presentamos los horarios en los diferentes países para que no te pierdas el inicio del partido de Universitario vs. Moquegua, correspondiente a la fecha 16 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 Perú:

México y Centroamérica: 11.45 a. m.

Perú: 12.45 p. m.

Ecuador: 12.45 p. m.

Colombia: 12.45 p. m.

Bolivia: 1.45 p. m.

Venezuela: 1.45 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami y Washington): 1.45 p. m.

Argentina: 2.45 p. m.

Brasil: 2.45 p. m.

Uruguay: 2.45 p. m.

Paraguay: 2.45 p. m.

Chile: 2.45 p. m.

España: 6.45 p. m.

¿Dónde ver Universitario vs. Moquegua?

El partido entre Universitario vs. Moquegua, por la fecha 16 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 Perú, contará con la transmisión EN VIVO ONLINE de L1 MAX (antes Liga 1 MAX). Cabe destacar que ese canal está incluido en operadores como Movistar TV, Best Cable, DirecTV, Claro TV y Win TV.

¿Qué canal transmite el partido de Universitario vs. Moquegua EN VIVO por internet?

Canadá: Fanatiz

México: Fanatiz

Perú: L1 MAX

Puerto Rico: Fanatiz USA

Estados Unidos: Fanatiz USA

Universitario vs Moquegua pronóstico: apuestas y cuotas

Apuestas Moquegua empate Universitario Betsson 3.45 3.25 2.08 Betano.pe 3.45 3.40 2.10 bet365 3.10 3.50 2.15 1xBet 3.53 3.28 2.06 CoolbetLATAM 3.72 3.15 2.07 DoradoBet 3.66 3.33 2.10

Universitario vs Moquegua: posibles alineaciones

Universitario: Miguel Vargas, Cain Fara, Williams Riveros, Matías Di Benedetto, César Inga, Jorge Murrugarra, Miguel, Martin Perez Guedes, Jairo Concha, Edison Flores y Lisandro Alzugaray.

Moquegua: Renzo Figueroa, Aldair Perleche, Juan Lojas, Cristian Enciso, Nicolás Amasifuén, Cristian Mejía, Claudio Ramírez, Diego Ramírez, Eros Montenegro, Allonso Dávila y Jeferson Collazos.

Últimos partidos de Universitario:

Nacional 0-0 Universitario | 20.05.26 | Copa Libertadores

Universitario 0-1 Atlético Grau | 15.05.26 | Liga 1

Sport Boys 0-0 Universitario | 11.05.26 | Liga 1

Coquimbo 2-1 Universitario | 07.05.26 | Copa Libertadores

Juan Pablo II 1-4 Universitario | 03.05.26 | Liga 1

Últimos partidos jugados de Moquegua: