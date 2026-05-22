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¿Qué pasará si Alianza Lima pierde o empate ante Los Chankas por la fecha 16 del Torneo Apertura?
En la siguiente nota podrás conocer todos los escenarios posibles que podrían darse en el Alejandro Villanueva entre Alianza Lima y Los Chankas.
Alianza Lima y Los Chankas protagonizarán el partido más atractivo de la jornada 16 del Torneo Apertura 2026, pues los íntimos son líderes en la tabla de posiciones con 36 unidades, mientras que los andahuaylinos están segundos con 33. En la siguiente nota podrás revisar todos los escenarios que podrían darse si los íntimos triunfan, empatan o si los guerreros dan el golpe.
PUEDES VER: Alineaciones Alianza Lima vs Chankas: El imponente once de Guede para salir campeón del Apertura
Si Alianza Lima vence a Los Chankas: así queda la tabla del Torneo Apertura 2026
Si Alianza Lima vence a Los Chankas, sumará 39 puntos y se proclamará campeón del Torneo Apertura a falta de una fecha para que termine el primer torneo de la Liga 1.
|Posición
|Equipo
|PJ
|Puntos
|1
|Alianza Lima
|16
|39
|2
|Los Chankas
|16
|33
Si Alianza Lima empata con Los Chankas: así queda la tabla del Torneo Apertura 2026
Si Alianza Lima empata con Los Chankas, los íntimos serán ‘virtuales’ ganadores del Torneo Apertura, pues, pese a que seguirá existiendo la ventaja de 3 puntos, los dirigidos por Pablo Guede tienen una diferencia de 12 goles sobre los andahuaylinos. Por lo tanto, en la última fecha, los blanquiazules tendrían que perder por más de 6 goles y los guerreros deberían golear por más de 7.
|Posición
|Equipo
|PJ
|Puntos
|1
|Alianza Lima
|16
|37
|2
|Los Chankas
|16
|34
Si Alianza Lima pierde ante Los Chankas: así queda la tabla del Torneo Apertura 2026
Si Alianza Lima pierde ante Los Chankas, ambos clubes quedarán igualados con 36 puntos, pero los blanquiazules seguirán primeros por la diferencia de goles. Sin embargo, todo se definirá en la última fecha. Los íntimos deberán enfrentar a FC Cajamarca en Cajamarca y los andahuaylinos jugarán de local ante UTC.
|Posición
|Equipo
|PJ
|Puntos
|1
|Alianza Lima
|16
|36
|2
|Los Chankas
|16
|36
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