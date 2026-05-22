¿Qué pasará si Alianza Lima pierde o empate ante Los Chankas por la fecha 16 del Torneo Apertura?

Alianza Lima y Los Chankas protagonizarán el partido más atractivo de la jornada 16 del Torneo Apertura 2026, pues los íntimos son líderes en la tabla de posiciones con 36 unidades, mientras que los andahuaylinos están segundos con 33. En la siguiente nota podrás revisar todos los escenarios que podrían darse si los íntimos triunfan, empatan o si los guerreros dan el golpe.

Si Alianza Lima vence a Los Chankas: así queda la tabla del Torneo Apertura 2026

Si Alianza Lima vence a Los Chankas, sumará 39 puntos y se proclamará campeón del Torneo Apertura a falta de una fecha para que termine el primer torneo de la Liga 1.

Posición Equipo PJ Puntos 1 Alianza Lima 16 39 2 Los Chankas 16 33

Si Alianza Lima empata con Los Chankas: así queda la tabla del Torneo Apertura 2026

Si Alianza Lima empata con Los Chankas, los íntimos serán ‘virtuales’ ganadores del Torneo Apertura, pues, pese a que seguirá existiendo la ventaja de 3 puntos, los dirigidos por Pablo Guede tienen una diferencia de 12 goles sobre los andahuaylinos. Por lo tanto, en la última fecha, los blanquiazules tendrían que perder por más de 6 goles y los guerreros deberían golear por más de 7.

Posición Equipo PJ Puntos 1 Alianza Lima 16 37 2 Los Chankas 16 34

Si Alianza Lima pierde ante Los Chankas: así queda la tabla del Torneo Apertura 2026

Si Alianza Lima pierde ante Los Chankas, ambos clubes quedarán igualados con 36 puntos, pero los blanquiazules seguirán primeros por la diferencia de goles. Sin embargo, todo se definirá en la última fecha. Los íntimos deberán enfrentar a FC Cajamarca en Cajamarca y los andahuaylinos jugarán de local ante UTC.