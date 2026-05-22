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¿Qué pasará si Alianza Lima pierde o empate ante Los Chankas por la fecha 16 del Torneo Apertura?

En la siguiente nota podrás conocer todos los escenarios posibles que podrían darse en el Alejandro Villanueva entre Alianza Lima y Los Chankas.

Gary Huaman
Alianza Lima recibirá a Los Chankas en Matute por la fecha 16 del Torneo Apertura.
Alianza Lima recibirá a Los Chankas en Matute por la fecha 16 del Torneo Apertura. | Foto: composición Líbero
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Alianza Lima y Los Chankas protagonizarán el partido más atractivo de la jornada 16 del Torneo Apertura 2026, pues los íntimos son líderes en la tabla de posiciones con 36 unidades, mientras que los andahuaylinos están segundos con 33. En la siguiente nota podrás revisar todos los escenarios que podrían darse si los íntimos triunfan, empatan o si los guerreros dan el golpe.

Alineaciones de Alianza Lima vs. Los Chankas por el Torneo Apertura 2026.

PUEDES VER: Alineaciones Alianza Lima vs Chankas: El imponente once de Guede para salir campeón del Apertura

Si Alianza Lima vence a Los Chankas: así queda la tabla del Torneo Apertura 2026

Si Alianza Lima vence a Los Chankas, sumará 39 puntos y se proclamará campeón del Torneo Apertura a falta de una fecha para que termine el primer torneo de la Liga 1.

PosiciónEquipoPJPuntos
1Alianza Lima1639
2Los Chankas1633

Si Alianza Lima empata con Los Chankas: así queda la tabla del Torneo Apertura 2026

Si Alianza Lima empata con Los Chankas, los íntimos serán ‘virtuales’ ganadores del Torneo Apertura, pues, pese a que seguirá existiendo la ventaja de 3 puntos, los dirigidos por Pablo Guede tienen una diferencia de 12 goles sobre los andahuaylinos. Por lo tanto, en la última fecha, los blanquiazules tendrían que perder por más de 6 goles y los guerreros deberían golear por más de 7.

PosiciónEquipoPJPuntos
1Alianza Lima1637
2Los Chankas1634

Si Alianza Lima pierde ante Los Chankas: así queda la tabla del Torneo Apertura 2026

Si Alianza Lima pierde ante Los Chankas, ambos clubes quedarán igualados con 36 puntos, pero los blanquiazules seguirán primeros por la diferencia de goles. Sin embargo, todo se definirá en la última fecha. Los íntimos deberán enfrentar a FC Cajamarca en Cajamarca y los andahuaylinos jugarán de local ante UTC.

PosiciónEquipoPJPuntos
1Alianza Lima1636
2Los Chankas1636
Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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