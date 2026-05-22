¡Aviso importante! Recientemente, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestó a un joven hondureño de 21 años en un tribunal de Nueva York, esto pese a que un juez había emitido una orden de prohibición para su detención. El incidente ha generado diveras críticas hacia las prácticas de la agencia de inmigración y la omisión a las decisiones judiciales.

Según los reportes, la detención se llevó a cabo mientras el joven se encontraba en el tribunal para enfrentar un caso relacionado con su estatus migratorio. Activistas y defensores de los derechos civiles han expresado su preocupación por el uso de tácticas agresivas por parte de ICE, especialmente en espacios donde las personas buscan justicia. Aquí más información.

Pese a prohibición de juez, hondureño fue arrestado por ICE en tribunal de este estado santuario

‘Univisión’ y otros portales internacionales compartieron las últimas declaraciones que brindó el congresista Dan Goldman, quien informó públicamente que Vinely Alexander Castillo-Norales fue arrestado el martes 19 de mayo en las inmediaciones de la sala donde se llevaba a cabo su audiencia judicial, en Nueva York.

Esta alarmante detención se llevó a cabo luego de una reciente decisión del juez federal de Manhattan, P. Kevin Castel, quien estableció que los agentes de ICE no pueden realizar arrestos civiles en los tribunales de inmigración de 26 Federal Plaza, 201 Varick Street y 290 Broadway.

Pese a prohibición de juez, hondureño fue arrestado por ICE en tribunal de este estado santuario.

Según el New York Times y las autoridades, las detenciones solo están permitidas en situaciones excepcionales, como amenazas a la seguridad nacional, riesgos inminentes de muerte o violencia, destrucción de pruebas o persecuciones en caliente que comprometan la seguridad pública.

Ante esta resolución, el Departamento de Seguridad Nacional expresó en la red social X su confianza en que se les dará la razón en este asunto, al afirmar que "nada prohíbe arrestar a un delincuente dondequiera que lo encuentres". Tras lo sucedido y horas después de su arresto, Castillo-Norales fue liberado, y Goldman calificó el suceso como una "violación flagrante de una orden judicial emitida el último martes que prohíbe las detenciones en los juzgados".

ICE defiende postura y detención de hondureño

A pesar de su rápida liberación, las autoridades locales señalaron que ICE no infringió ninguna orden judicial, según un comunicado enviado al New York Times y compartido por otros medios. En este contexto, indicaron que no existe prohibición para arrestar a un delincuente en cualquier lugar, especialmente si se trata de miembros de pandillas de inmigrantes indocumentados.

En su defensa, indicaron que Castillo-Norales estaba vinculado a la pandilla callejera Bloods. Por su parte, un representante del New York Legal Assistance Group, que defiende a Castillo-Norales, afirmó que su liberación refuerza la postura de que su arresto contravino la orden del juez.