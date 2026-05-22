ALERTA MÁXIMA en Walmart de Mobile: policía ARRESTA a un sospechoso de robo organizado, pero aún faltan más personas acusadas

Un operativo policial en Estados Unidos terminó con el arresto de uno de los cuatro presuntos implicados en un caso de robo organizado dentro de un Walmart en la ciudad de Mobile. El hecho, ocurrido en un Walmart Supercenter, ha generado atención debido a que el resto de los sospechosos logró huir antes de la llegada de las autoridades, mientras el Departamento de Policía de Mobile continúa con la investigación sobre este nuevo caso de robo en comercios.

La policía de Mobile detuvo a uno de cuatro sospechosos de robo organizado en un Walmart.

Robo organizado en Walmart de Mobile, Estados Unidos: ¿qué ocurrió?

De acuerdo con información oficial del Departamento de Policía Metropolitana (MPD), el incidente se registró el 21 de mayo al mediodía en el Walmart Supercenter ubicado en Rangeline Road, en Estados Unidos. Los agentes fueron alertados tras detectarse una posible actividad delictiva relacionada con un esquema de robo organizado dentro del establecimiento.

Las autoridades indicaron que cuatro personas habrían actuado de manera coordinada dentro de Walmart, utilizando un método de distracción para ocultar mercancía y salir del local sin pasar por las cajas de pago. Este tipo de hechos vuelve a poner en el centro del debate la seguridad en grandes cadenas comerciales como Walmart en Estados Unidos.

Arresto en Walmart de Mobile: el Departamento de Policía de Mobile confirma la detención

El Departamento de Policía de Mobile confirmó la detención de Shane Steiner, de 35 años, quien fue arrestado tras la intervención policial en el lugar. Sin embargo, otras tres personas involucradas habrían logrado escapar antes de que los agentes llegaran al establecimiento, por lo que el caso continúa abierto.

En su informe oficial, la policía detalló la dinámica del presunto robo organizado. Según el comunicado citado por WKRG, la investigación permitió establecer cómo habrían operado los sospechosos dentro del local: "Un detective acudió al lugar de los hechos y, durante la investigación, se determinó que cuatro personas se encontraban en el sitio y que, una vez dentro, se comunicaban entre sí para ocultar artículos y salir sin pasar primero por el punto de venta", señaló el Departamento de Policía Metropolitana (MPD), según WKRG.

Steiner fue acusado formalmente de robo organizado en comercios, mientras las autoridades continúan trabajando para identificar y localizar a los demás implicados en este caso ocurrido en un Walmart de Mobile, Estados Unidos.