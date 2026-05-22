ALERTA MÁXIMA en un Walmart de Ottawa: un hombre fue ARRESTADO tras un presunto caso de violencia doméstica

Un operativo policial generó tensión la tarde del jueves en un Walmart de Ottawa, en Estados Unidos, luego de que las autoridades activaran una alerta por un presunto caso de violencia doméstica. El hecho, ocurrido alrededor de las 4:30 p. m., terminó con la detención de un hombre de 56 años identificado como Reed Mecum, residente de La Salle, quien era buscado tras un incidente registrado dentro del establecimiento. El caso ha vuelto a poner en el foco la problemática de la violencia doméstica en Estados Unidos.

Operativo en Walmart de Ottawa: ¿cómo se activó la alerta policial en Estados Unidos?

De acuerdo con la información difundida, la policía emitió una alerta para localizar a Mecum tras un presunto episodio de violencia doméstica ocurrido en el Walmart de Ottawa. La intervención se produjo en cuestión de minutos, lo que generó un despliegue policial y llamó la atención de los clientes que se encontraban en el lugar.

El hombre fue localizado en menos de una hora gracias al operativo coordinado, en el que se priorizó la seguridad dentro del establecimiento y sus alrededores. Este tipo de incidentes en tiendas de alto tránsito como Walmart en Estados Unidos suele activar protocolos de respuesta inmediata debido al flujo constante de personas.

Se emitió una alerta policial para arrestar a Reed Mecum, de 56 años, residente de La Salle.

Violencia doméstica en Walmart EE. UU.: arresto y cargos contra Reed Mecum

Tras ser detenido, Reed Mecum fue trasladado a la cárcel del condado de La Salle, donde enfrenta cargos por agresión doméstica agravada, según reportes oficiales. El caso permanece bajo investigación mientras avanza el proceso judicial.

Mecum deberá comparecer ante un juez este viernes, en un proceso que sigue de cerca la comunidad local y que vuelve a situar sobre la mesa la problemática de la violencia doméstica en Estados Unidos, especialmente en entornos públicos como el Walmart de Ottawa.