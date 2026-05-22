ALERTA MÁXIMA en Walmart del noroeste de Charlotte: una persona resultó HERIDA DE BALA y esto es lo que se sabe de la investigación

Momentos de tensión se vivieron la noche del jueves en un Walmart del noroeste de Charlotte, en Estados Unidos, luego de que una persona resultara herida de bala dentro del establecimiento. El incidente ocurrió durante la jornada nocturna y movilizó a las autoridades locales, mientras clientes y trabajadores fueron sorprendidos por el hecho. La policía mantiene abierta la investigación para determinar qué originó el tiroteo en el Walmart de Charlotte.

Tiroteo en Walmart de Charlotte deja a una persona herida en Estados Unidos

De acuerdo con la información difundida por WCNC Charlotte, el hecho ocurrió alrededor de las 9:30 p. m. del jueves 21 de mayo dentro del Walmart ubicado en Callabridge Court, en Charlotte, Estados Unidos. Las autoridades confirmaron que una persona fue alcanzada por una bala dentro de la tienda y posteriormente trasladada a un hospital cercano. Según el reporte policial, las heridas no ponen en riesgo su vida.

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada públicamente y la policía no ha revelado detalles sobre posibles sospechosos o arrestos relacionados con el caso. Tampoco se ha determinado qué provocó el ataque armado dentro del Walmart en Estados Unidos. WCNC Charlotte señaló que los investigadores continúan recopilando evidencia y revisando lo ocurrido dentro del establecimiento para esclarecer las circunstancias del incidente.

Walmart responde tras el incidente armado ocurrido en el noroeste de Charlotte

Luego del hecho, Walmart Estados Unidos emitió un comunicado oficial en el que aseguró que está colaborando con las autoridades durante la investigación del caso ocurrido en Walmart Charlotte. "La seguridad de nuestros clientes y empleados es nuestra máxima prioridad. Estamos cooperando con las autoridades policiales en la investigación", indicó la empresa en su declaración oficial.

El caso ha generado preocupación entre los residentes de Charlotte y los clientes habituales de Walmart EE. UU., especialmente por tratarse de un nuevo episodio relacionado con la violencia armada en espacios comerciales de Estados Unidos.

Mientras la investigación sigue en curso, las autoridades han pedido a cualquier persona con información sobre el tiroteo que se comunique con la policía local para ayudar a esclarecer cómo ocurrió el ataque con armas de fuego dentro del Walmart del noroeste de Charlotte.