Gustavo Zevallos y el fuerte mensaje tras mal momento de Cristal: "Es momento que el equipo reaccione"

El momento que atraviesa Sporting Cristal es sumamente duro para el sentir de los hinchas. Su reciente derrota en Copa Libertadores les apagó la ilusión de estar en octavos de final y ahora se mentalizan en no ceder más puntos en la Liga 1, ya que se encuentran muy comprometidos en la zona baja. Ante este panorama, Gustavo Zevallos, gerente deportivo del cuadro rimense, se pronunció al llegar a Lima.

Gustavo Zevallos se refirió al mal momento de Sporting Cristal

En declaraciones al medio Jax Latin Media, Gustavo Zevallos no solo habló del duro golpe que significó perder ante Junior por Copa Libertadores, sino también de la posición de Sporting Cristal en la Liga 1 2026. Resaltó que este club no puede estar en esos lugares del campeonato, sino competir en los primeros puestos.

En esa línea, dejó un fuerte mensaje en el que pidió que el equipo reaccione lo más pronto posible, ya que, de hacerlo, podrá conseguir mejores resultados en lo que queda del año. En consecuencia, saldrá de la zona baja de la tabla y aspirará a ganar el Torneo Clausura 2026.

“Nosotros hemos enfrentado los dos torneos de la misma manera. No hemos priorizado ninguno en lo absoluto. Pero salta a la vista la realidad, estamos ahí en un lugar que no es el que Cristal debería estar. Cristal significa históricamente que pelea los títulos. Miramos la foto y no es la ideal. Tenemos que salir de ahí cuanto antes. Confiamos en el plantel, creo que es momento que el equipo reaccione. Si el equipo reacciona vamos a seguramente salir del lugar de donde estamos en la liga y sobre todo terminar bien la Copa Libertadores”, declaró Gustavo Zevallos.

(VIDEO: Jax Latin Media)

Próximo partido de Sporting Cristal

El siguiente partido de Sporting Cristal será ante ADT por la fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este choque se llevará a cabo el domingo 24 de mayo a partir de las 11.00 a. m. (4.00 p. m. GMT) en el Estadio Alberto Gallardo.