Uribe estalla ante mal momento de Cristal y se dirige a hinchas celestes: "No los vamos a huev..."

Sporting Cristal regresó a Lima luego de su derrota ante Junior por Copa Libertadores. Uno de los que se tomó el tiempo de dar declaraciones fue Julio César Uribe, actual director general de fútbol del club celeste. Fuera de la desazón por el mal momento de los rimenses, sorprendió con fuertes palabras a los hinchas del elenco bajopontino.

Julio César Uribe se dirigió a los hinchas de Sporting Cristal

En diálogo con el medio Jax Latin Media, Julio César Uribe dejó en claro que el presente de Sporting Cristal no es el pensado a inicios de temporada. Ahora, solo queda trabajar día a día para que el plantel retome el camino hacia buenos números y pelear cosas importantes en lo que queda del año.

Fuera de ello, se le pidió algunas palabras para los hinchas de Sporting Cristal, por lo que el popular Diamante sorprendió con un fuerte mensaje que denota su molestia por el presente del club. Asimismo, reafirma que no tratarán de hacer acciones que vayan contra la afición, ya que indica que siempre se les respetará.

“Al hincha es lo que más respeto, más valoro. Y no puedo hablar de todos los hinchas. Hay un sector de los hinchas que están más incómodos que otros y lo entendemos. Al hincha que apoya y por ahí no, lo vamos a respetar siempre. No nos vamos a confrontar contra ellos porque sabemos lo importante que son para la institución. Y no los vamos a huev... si es lo que quieren escuchar. A menos yo en mi vida nunca me he identificado con eso. Tenemos la misma bronca o más que ellos.”, manifestó el director general de fútbol de Sporting Cristal.

(VIDEO: Jax Latin Media)

Sporting Cristal con posibilidades de clasificar a la Copa Sudamericana 2026

Pese a la amargura por perder ante Junior y complicar sus chances de clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores, Sporting Cristal tiene altas probabilidades de quedarse con el tercer lugar del grupo F, que da acceso a los playoffs de la Sudamericana. Sin embargo, es claro que ahora la gran prioridad de los celestes es hacer un mejor Torneo Clausura y salir de los últimos puestos de la Liga 1.