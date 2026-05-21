Zé Ricardo dio contundente opinión de jugadores de Cristal tras derrota ante Junior: "Siempre..."

Sporting Cristal no mostró su mejor imagen ante Junior, especialmente en el primer tiempo, y terminó cayendo por 3-2, lo que complicó seriamente su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores. Tras ello, el DT Zé Ricardo no se guardó nada en la conferencia de prensa y dio firmes declaraciones sobre el plantel celeste.

Zé Ricardo opinó sobre los jugadores de Sporting Cristal tras derrota ante Junior

Una vez que finalizó el partido en Cartagena, el técnico de Sporting Cristal fue consultado en la conferencia de prensa sobre su análisis del encuentro y no dudó en señalar que perdieron debido a los constantes errores que cometieron, lo que impidió que rescataran un buen resultado.

"No se puede cometer errores contra equipos de tanta calidad, principalmente en ataque. Después de hacer un 3-0, el gol del final del primer tiempo seguramente nos dio un ánimo a nosotros. El equipo luchó bastante, mostro personalidad, carácter, pero esos primeros goles del primer tiempo costó mucho para nosotros", expresó.

Sin embargo, más allá de criticar a sus jugadores, Zé Ricardo rescató la actitud que mostraron en el campo y señaló que siempre tuvieron personalidad y entrega, pero que factores externos y el desgaste físico les jugaron en contra. Además, indicó que los goles de Junior llegaron por errores propios.

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"Tuvimos un gol anulado por el VAR en el primer tiempo cuando estábamos 0-0, después el gol de Junior fue por un pequeño detalle, el segundo gol cometemos un error en salida y eso es muy complicado, más cuando el equipo está salido y perdemos la pelota. El equipo estuvo luchando todo el tiempo, los chicos siempre trabajaron mucho, hubo personalidad, pero acá en Cartagena siempre hay calor, un ambiente húmedo y el segundo tiempo hubo un poco más de desgaste físico para todos", complementó el estratega.

Sporting Cristal suma cinco partidos sin ganar en la temporada

Esta derrota no solo lo ha dejado con un pie fuera de los octavos de final de la Copa Libertadores, sino que también evidencia el mal momento que atraviesa Sporting Cristal, que ya suma cinco partidos sin ganar entre todas las competiciones: tres derrotas y dos empates. Su último triunfo fue precisamente ante Junior en la fecha 3.