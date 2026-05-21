Futbolista de Junior da firme comentario sobre Cristal tras el 3-2 en Libertadores: "Ellos también..."

Sporting Cristal no pudo en Cartagena ante Junior y complicó su clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores 2026. El elenco celeste perdió 3-2 en Colombia y no logró la hazaña para depender de sí mismo en su acceso a las instancias decisivas del torneo de la Conmebol.

Bajo este panorama, Cristian Barrios, atacante del cuadro Tiburón, tomó la palabra en zona mixta para expresar su alegría por conseguir su primer triunfo en la Conmebol Libertadores. Sabe que está fuera de la lucha por los octavos de final del certamen sudamericano, pero aún tiene opciones de alcanzar ese tercer puesto para los playoffs de la Sudamericana.

Sin embargo, se dio un breve tiempo para referirse a Sporting Cristal, ya que valoró que también tiene una idea de juego que los complicó en varios tramos del compromiso. De hecho, acepta que Junior tuvo que saber aguantar ante las constantes llegadas de los celestes.

“Esta victoria la necesitábamos. Hace tiempo. Sirve para lo que se viene. Hoy lo entregamos todo. Creo que ellos (Sporting Cristal) también trabajan, ya fuimos sintiendo el desgaste de la cancha, temperatura, humedad. Supimos aguantar, controlar el partido y conseguir la victoria. Hoy el equipo salió a jugar por ese cupo Sudamericana, ¿Quién dice que no podemos ir a Brasil a ganar los tres puntos? Si lo hizo Cerro, ¿Por qué nosotros no?“, manifestó.

(VIDEO: EL BVAR CARACOL)

Próxima fecha del grupo F de la Copa Libertadores 2026

Esta es la programación de la última fecha del grupo F de la Copa Libertadores 2026, en la que Cerro Porteño de Paraguay es el único club que aseguró su pase a octavos de final: