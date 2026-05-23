Elejalder Godos da fuerte revelación sobre la ausencia de Piero Cari en Alianza: "A mí me han dicho..."

Ignacio Buse campeón del ATP 500 de Hamburgo
Elejalder Godos habló sobre la actualidad de Piero Cari. Foto: composición Líbero/Entre Palo/IG
Alianza Lima sigue concentrado en salir campeón del Torneo Apertura. Con paso firme, los dirigidos por Pablo Guede han mantenido un buen nivel durante esta primera parte del torneo peruano. En ese sentido, muchos hinchas blanquiazules se han preguntado por el motivo de la ausencia de Piero Cari dentro del terreno de juego.

El jugador de 18 años ha tenido pocos minutos sobre el césped y esa es una de las mayores interrogantes sobre el futuro del volante. Por ello, en una reciente edición del programa 'Entre Palos', se mencionó este tema, donde el periodista Elejalder Godos hizo una sorpresiva revelación.

Durante la conversación, los cuatro conductores, entre ellos, los exportero de la selección peruana Erick Delgado y Juan ‘Chiquito’ Flores estuvieron conversando sobre el tema.

¿Qué pasó con Piero Cari?”, empezó preguntando Godos.

Parece que Piero Cari tiene problemas fuera de las canchas. Ha tenido momentos durante su carrera en los que ha sido involucrado”, le respondieron al veterano periodista.

A mi me han dicho que al muchacho le gusta la noche, así que sí, de frente hay que decirlo. Claro, eso es lo que me ha llegado. O sea, yo no lo sé porque es un tema de él. 18 años, tío. 18 años y no figura en Alianza. Pero ojo que ya no salió más en lista, ¿no? Lo borró. Sí, lo han borrado. (…) Los años no se recuperan”, complementaron.

Ante este panorama, ‘Chiquito’ señaló que se le debería dar la ayuda correspondiente al jugador. “Yo sé, pero hay que meterle unos psicólogos ahí para que él empiece a empezar de cero y, obviamente, futbolísticamente es muy bueno”.

¿Cuántos partidos ha jugado Piero Cari?

En lo que va de la temporada, Piero Cari solo ha podido disputar cuatro partidos: dos en la Liga 1 Torneo Apertura y dos en la Copa Libertadores.

AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

