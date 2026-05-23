¿De qué equipo es hincha Ignacio Buse, tenista peruano campeón del ATP 500 de Hamburgo?

Ignacio Buse se consagró campeón del ATP 500 de Hamburgo, firmando un momento histórico para su carrera y, sobre todo, para el Perú, que después de 19 años vuelve a tener a un peruano ganador de este título. Tras vencer al estadounidense Tommy Paul, Buse se consagra en el top 31.

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No obstante, muchos seguidores del tenista se preguntan: ¿de qué equipo es hincha el actual campeón del ATP? De acuerdo con una antigua foto en su cuenta de Facebook, se puede encontrar una fotografía donde queda en evidencia que es hincha de Universitario de Deportes.

Ignacio Buse con la camiseta de la 'U'

Cabe señalar que, en una entrevista anterior, el tenista dio más detalles sobre su hinchaje por la ‘U’, dejando en claro que su cariño por el equipo crema nace principalmente por influencia de su familia. Aunque no suele consumir mucho fútbol, aseguró que se siente contento por el presente del elenco estudiantil.

Asimismo, también expresó su deseo de que Universitario pueda realizarle un homenaje, tal como ocurrió en su momento con el tenista Juan Pablo Varillas.

Buse poso con la camiseta de la 'U'

Universitario felicita a Ignacio Buse por campeonar en el ATP 500

“Felicitamos a Ignacio Buse, tenista peruano e hincha crema, por consagrarse campeón del ATP 500 de Hamburgo”, escribió el club crema, tras el gran logro del tenista peruano.

Universitario felicita a Ignacio Buse

¿Cuánto dinero recibirá Ignacio Buse por ganar el ATP?

Tras conquistar el ATP 500 de Hamburgo, el peruano obtendrá un premio de US$484.000 (415.140 euros). Además, este campeonato le suma 500 puntos en el ranking ATP.