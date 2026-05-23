Ignacio Buse desata su emoción tras conseguir el título del ATP 500 de Hamburgo: "¡Arriba Perú siempre!"

El tenista nacional hizo historia y consiguió una hazaña que nos llena de orgullo a todos los peruanos. Ignacio Buse se consagró campeón del ATP 500 de Hamburgo tras vencer por 2-1 al estadounidense Tommy Paul. En medio de la euforia, 'Nacho' se acordó de su país para enviar un fraternal y emotivo mensaje para todo el Perú.

Ignacio Buse desata su emoción tras conseguir el título del ATP 500 de Hamburgo

Ignacio Buse empezó los festejos tras coronarse con el primer título de su carrera profesional. El peruano se mostró emocionado durante la premiación y, aunque en un primer momento brindó un mensaje en inglés, luego decidió enviar uno en español para el pueblo peruano.

El tenista de 22 años se mostró contento y agradecido por la gran cantidad de hinchas que llegaron al recinto para apoyarlo y ser parte del mayor logro de su corta carrera. En esa línea, señaló que extraña el país y espera retornar muy pronto, no sin antes despedirse con un emotivo “Viva Perú”.

Video: ESPN

"A toda la gente de Perú. Veo muchas banderas, muchas camisetas blanco y rojo. Me emociona muchísimo. Cómo extraño Perú. Quiero estar en Perú ya. Esto sigue, que el sueño continúe. ¡Arriba Perú siempre! ¡Viva Perú!", expresó nuestro compatriota.

Ignacio Buse escaló en el ranking ATP

Tras haber vencido en la final al estadounidense Tommy Paul, Ignacio Buse continúa escalando posiciones en el ranking mundial de ATP. El popular ‘Nacho’ se ubica actualmente en el puesto 31, aunque aún puede varias. Por lo pronto, tiene segura su presencia en el top 40. Una enorme marca para su corta edad.