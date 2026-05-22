0
EN VIVO
México vs. Ghana EN DIRECTO

Alianza Lima vs Chankas EN VIVO por Torneo Apertura: pronósticos, horarios y canales para ver

Sigue el partido Alianza Lima vs. Chankas EN VIVO por la fecha 16 del Apertura de la Liga 1 2026 desde Matute. Si ganan los blanquiazules, serán campeones del primer torneo de la temporada.

Wilfredo Inostroza
Alianza Lima se enfrenta a Chankas por Liga 1
Alianza Lima se enfrenta a Chankas por Liga 1 | Composición: Líbero
COMPARTIR

Alianza Lima se enfrenta a Los Chankas este sábado 23 de mayo, a partir de las 20:30 hora local, en partido correspondiente a la fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El encuentro se juega en el estadio Alejandro Villanueva y será transmitido por L1 MAX, además también lo podrás ver vía Movistar Deportes.

Alineaciones de Alianza Lima vs. Los Chankas por el Torneo Apertura 2026.

PUEDES VER: Alineaciones Alianza Lima vs Chankas: El imponente once de Guede para salir campeón del Apertura

¿Cómo llega Alianza Lima?

Alianza Lima solo debe ganar este encuentro para coronarse campeón del Apertura a falta todavía de una fecha. Un empate lo deja virtualmente con el primer título de la temporada gracias a su amplia superioridad en la diferencia de goles, pero no sería coronado hasta el duelo ante FC Cajamarca de visita.

Salvo Luis Ramos, que acusa un desgarro, Pablo Guede tiene a disposición a todos sus dirigidos. Recordemos que Mateo Antoni cumplió su fecha de suspensión en el partido ante Cienciano y volverá a ser titular en la zaga central.

Alianza Lima

Alianza Lima viene de ganar a Cienciano en el Cusco.

¿Cómo llega Chankas?

Por su parte, Los Chankas necesitan ganar este encuentro y esperar que los íntimos empaten o pierdan en su último cotejo. El elenco dirigido por Walter Paolella es el único que matemáticamente puede evitar la coronación del cuadro victoriano y aún tiene esperanzas de concretar la hazaña.

Los Guerreros tienen dos bajas para su visita a Matute: Jorge Palomino, por acumulación de amarillas, y el defensor uruguayo Carlos Pimienta, uno de los baluartes del bloque defensivo de la escuadra andahuaylina.

Los Chankas

Los Chankas van por el golpe en Matute

Alianza Lima vs. Chankas: horarios

  • Perú, Colombia y Ecuador: 20:30
  • Bolivia y Venezuela: 21:30
  • Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 22:30
  • México: 19:30
  • Estados Unidos: 21:30 (Miami y Nueva York) y 18:30 (Los Ángeles)
  • España: 03:30 (del día siguiente)

Alianza Lima vs. Chankas: dónde ver

El duelo entre Alianza Lima y Chankas irá por la señal por L1 MAX, canal disponible en operadores como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV y Win TV. Además, puedes seguir el cotejo ONLINE, mediante las plaformas L1 MAX, Fanatiz, Movistar TV App, DGO y Zapping, previo pago por suscripción.

Asimismo, se anunció que el canal Movistar Deportes también transmitirá este partido desde el estadio Alejandro Villanueva. El canal que debes sintonizar es 3 SD o 703 HD de Movistar TV en Perú.

Alianza Lima vs. Chankas: canales

Repasa la lista de canales para sintonizar L1 MAX de acuerdo con tu operador de TV:

  • Movistar TV: canal 14 SD y 714 HD
  • DirecTV: canal 604 SD y 1604 HD
  • Claro TV: canal 10 SD y 510 HD
  • Claro TV (fibra óptica/HFC): canal 10 HD
  • Best Cable: canal 12
  • Latin Cable: canal 23 SD y 40.3 HD
  • Cable Mundo Perú: canal 3 SD y 3.3 HD
  • Cable Visión Perú: canal 49 SD y 49.1 HD
  • Zapping: canal 32

Alianza Lima vs. Chankas: pronósticos y cuotas de apuesta

Alianza Lima tiene un importante favoritismo para imponerse a Chankas, de acuerdo con las principales casas de apuesta.

CasasAlianzaEmpateChankas
Te Apuesto1.345.079.40
Betsson1.314.8511.50
Apuesta Total1.345.4010.10
Betano1.345.5010.50
Caliente1.294.8011.50

Alianza Lima vs. Chankas: últimos enfrentamientos

  • Chankas 1-2 Alianza Lima | Clausura 2025
  • Alianza Lima 1-0 Chankas | Apertura 2025
  • Chankas 0-1 Alianza Lima | Clausura 2024
  • Alianza Lima 3-0 Chankas | Apertura 2024

Alianza Lima vs. Chankas: árbitros

  • Principal: Michael Espinoza
  • Asistente 1: Stephen Atoche
  • Asistente 2: Leonar Soto
  • Cuarto árbitro: Renzo Arias
  • VAR: Diego Jaimes
  • AVAR: Jonny Bossio

Alianza Lima vs. Chankas: estadio

Estadio Alejandro Villanueva

Estadio Alejandro Villanueva, mejor como Matute.

El partido entre Alianza Lima y Los Chankas se juega en el estadio Alejandro Villanueva, recinto conocido popularmente como Matute y que tiene capacidad para 33.938 espectadores.

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Alineaciones Alianza Lima vs Chankas: El imponente once de Guede para salir campeón del Apertura

  2. Alineaciones de Universitario vs CD Moquegua: el once que prepara Héctor Cúper por el Apertura

  3. Alianza Lima no pudo vencer a club de Andahuaylas y pone en riesgo el liderato del Apertura

Álbum y Paquetón del Mundial 2026 Panini FIFA World Cup

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano