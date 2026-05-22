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Alianza Lima vs Chankas EN VIVO por Torneo Apertura: pronósticos, horarios y canales para ver
Sigue el partido Alianza Lima vs. Chankas EN VIVO por la fecha 16 del Apertura de la Liga 1 2026 desde Matute. Si ganan los blanquiazules, serán campeones del primer torneo de la temporada.
Alianza Lima se enfrenta a Los Chankas este sábado 23 de mayo, a partir de las 20:30 hora local, en partido correspondiente a la fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El encuentro se juega en el estadio Alejandro Villanueva y será transmitido por L1 MAX, además también lo podrás ver vía Movistar Deportes.
PUEDES VER: Alineaciones Alianza Lima vs Chankas: El imponente once de Guede para salir campeón del Apertura
¿Cómo llega Alianza Lima?
Alianza Lima solo debe ganar este encuentro para coronarse campeón del Apertura a falta todavía de una fecha. Un empate lo deja virtualmente con el primer título de la temporada gracias a su amplia superioridad en la diferencia de goles, pero no sería coronado hasta el duelo ante FC Cajamarca de visita.
Salvo Luis Ramos, que acusa un desgarro, Pablo Guede tiene a disposición a todos sus dirigidos. Recordemos que Mateo Antoni cumplió su fecha de suspensión en el partido ante Cienciano y volverá a ser titular en la zaga central.
Alianza Lima viene de ganar a Cienciano en el Cusco.
¿Cómo llega Chankas?
Por su parte, Los Chankas necesitan ganar este encuentro y esperar que los íntimos empaten o pierdan en su último cotejo. El elenco dirigido por Walter Paolella es el único que matemáticamente puede evitar la coronación del cuadro victoriano y aún tiene esperanzas de concretar la hazaña.
Los Guerreros tienen dos bajas para su visita a Matute: Jorge Palomino, por acumulación de amarillas, y el defensor uruguayo Carlos Pimienta, uno de los baluartes del bloque defensivo de la escuadra andahuaylina.
Los Chankas van por el golpe en Matute
Alianza Lima vs. Chankas: horarios
- Perú, Colombia y Ecuador: 20:30
- Bolivia y Venezuela: 21:30
- Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 22:30
- México: 19:30
- Estados Unidos: 21:30 (Miami y Nueva York) y 18:30 (Los Ángeles)
- España: 03:30 (del día siguiente)
Alianza Lima vs. Chankas: dónde ver
El duelo entre Alianza Lima y Chankas irá por la señal por L1 MAX, canal disponible en operadores como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV y Win TV. Además, puedes seguir el cotejo ONLINE, mediante las plaformas L1 MAX, Fanatiz, Movistar TV App, DGO y Zapping, previo pago por suscripción.
Asimismo, se anunció que el canal Movistar Deportes también transmitirá este partido desde el estadio Alejandro Villanueva. El canal que debes sintonizar es 3 SD o 703 HD de Movistar TV en Perú.
Alianza Lima vs. Chankas: canales
Repasa la lista de canales para sintonizar L1 MAX de acuerdo con tu operador de TV:
- Movistar TV: canal 14 SD y 714 HD
- DirecTV: canal 604 SD y 1604 HD
- Claro TV: canal 10 SD y 510 HD
- Claro TV (fibra óptica/HFC): canal 10 HD
- Best Cable: canal 12
- Latin Cable: canal 23 SD y 40.3 HD
- Cable Mundo Perú: canal 3 SD y 3.3 HD
- Cable Visión Perú: canal 49 SD y 49.1 HD
- Zapping: canal 32
Alianza Lima vs. Chankas: pronósticos y cuotas de apuesta
Alianza Lima tiene un importante favoritismo para imponerse a Chankas, de acuerdo con las principales casas de apuesta.
|Casas
|Alianza
|Empate
|Chankas
|Te Apuesto
|1.34
|5.07
|9.40
|Betsson
|1.31
|4.85
|11.50
|Apuesta Total
|1.34
|5.40
|10.10
|Betano
|1.34
|5.50
|10.50
|Caliente
|1.29
|4.80
|11.50
Alianza Lima vs. Chankas: últimos enfrentamientos
- Chankas 1-2 Alianza Lima | Clausura 2025
- Alianza Lima 1-0 Chankas | Apertura 2025
- Chankas 0-1 Alianza Lima | Clausura 2024
- Alianza Lima 3-0 Chankas | Apertura 2024
Alianza Lima vs. Chankas: árbitros
- Principal: Michael Espinoza
- Asistente 1: Stephen Atoche
- Asistente 2: Leonar Soto
- Cuarto árbitro: Renzo Arias
- VAR: Diego Jaimes
- AVAR: Jonny Bossio
Alianza Lima vs. Chankas: estadio
Estadio Alejandro Villanueva, mejor como Matute.
El partido entre Alianza Lima y Los Chankas se juega en el estadio Alejandro Villanueva, recinto conocido popularmente como Matute y que tiene capacidad para 33.938 espectadores.
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