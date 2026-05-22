Alianza Lima se enfrenta a Los Chankas este sábado 23 de mayo, a partir de las 20:30 hora local, en partido correspondiente a la fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El encuentro se juega en el estadio Alejandro Villanueva y será transmitido por L1 MAX, además también lo podrás ver vía Movistar Deportes.

¿Cómo llega Alianza Lima?

Alianza Lima solo debe ganar este encuentro para coronarse campeón del Apertura a falta todavía de una fecha. Un empate lo deja virtualmente con el primer título de la temporada gracias a su amplia superioridad en la diferencia de goles, pero no sería coronado hasta el duelo ante FC Cajamarca de visita.

Salvo Luis Ramos, que acusa un desgarro, Pablo Guede tiene a disposición a todos sus dirigidos. Recordemos que Mateo Antoni cumplió su fecha de suspensión en el partido ante Cienciano y volverá a ser titular en la zaga central.

Alianza Lima viene de ganar a Cienciano en el Cusco.

¿Cómo llega Chankas?

Por su parte, Los Chankas necesitan ganar este encuentro y esperar que los íntimos empaten o pierdan en su último cotejo. El elenco dirigido por Walter Paolella es el único que matemáticamente puede evitar la coronación del cuadro victoriano y aún tiene esperanzas de concretar la hazaña.

Los Guerreros tienen dos bajas para su visita a Matute: Jorge Palomino, por acumulación de amarillas, y el defensor uruguayo Carlos Pimienta, uno de los baluartes del bloque defensivo de la escuadra andahuaylina.

Los Chankas van por el golpe en Matute

Alianza Lima vs. Chankas: horarios

Perú, Colombia y Ecuador: 20:30

Bolivia y Venezuela: 21:30

Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 22:30

México: 19:30

Estados Unidos: 21:30 (Miami y Nueva York) y 18:30 (Los Ángeles)

España: 03:30 (del día siguiente)

Alianza Lima vs. Chankas: dónde ver

El duelo entre Alianza Lima y Chankas irá por la señal por L1 MAX, canal disponible en operadores como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV y Win TV. Además, puedes seguir el cotejo ONLINE, mediante las plaformas L1 MAX, Fanatiz, Movistar TV App, DGO y Zapping, previo pago por suscripción.

Asimismo, se anunció que el canal Movistar Deportes también transmitirá este partido desde el estadio Alejandro Villanueva. El canal que debes sintonizar es 3 SD o 703 HD de Movistar TV en Perú.

Alianza Lima vs. Chankas: canales

Repasa la lista de canales para sintonizar L1 MAX de acuerdo con tu operador de TV:

Movistar TV: canal 14 SD y 714 HD

DirecTV: canal 604 SD y 1604 HD

Claro TV: canal 10 SD y 510 HD

Claro TV (fibra óptica/HFC): canal 10 HD

Best Cable: canal 12

Latin Cable: canal 23 SD y 40.3 HD

Cable Mundo Perú: canal 3 SD y 3.3 HD

Cable Visión Perú: canal 49 SD y 49.1 HD

Zapping: canal 32

Alianza Lima vs. Chankas: pronósticos y cuotas de apuesta

Alianza Lima tiene un importante favoritismo para imponerse a Chankas, de acuerdo con las principales casas de apuesta.

Casas Alianza Empate Chankas Te Apuesto 1.34 5.07 9.40 Betsson 1.31 4.85 11.50 Apuesta Total 1.34 5.40 10.10 Betano 1.34 5.50 10.50 Caliente 1.29 4.80 11.50

Alianza Lima vs. Chankas: últimos enfrentamientos

Chankas 1-2 Alianza Lima | Clausura 2025

Alianza Lima 1-0 Chankas | Apertura 2025

Chankas 0-1 Alianza Lima | Clausura 2024

Alianza Lima 3-0 Chankas | Apertura 2024

Alianza Lima vs. Chankas: árbitros

Principal: Michael Espinoza

Asistente 1: Stephen Atoche

Asistente 2: Leonar Soto

Cuarto árbitro: Renzo Arias

VAR: Diego Jaimes

AVAR: Jonny Bossio

Alianza Lima vs. Chankas: estadio

Estadio Alejandro Villanueva, mejor como Matute.

El partido entre Alianza Lima y Los Chankas se juega en el estadio Alejandro Villanueva, recinto conocido popularmente como Matute y que tiene capacidad para 33.938 espectadores.