GRAN NOTICIA, inmigrantes legales e indocumentados en ESTADO SANTUARIO de EE. UU.: juez prohíbe la mayoría de arrestos de ICE en cortes de inmigración

Un juez federal en Estados Unidos frenó parte de una polémica práctica migratoria que permitía a agentes de ICE detener a inmigrantes dentro y en los alrededores de tribunales en Nueva York. La decisión representa un cambio clave para inmigrantes indocumentados y solicitantes de asilo que acuden a sus audiencias en la Corte de Inmigración en el llamado estado santuario de Nueva York, y abre un nuevo debate sobre los límites de la política migratoria en Estados Unidos.

Juez federal prohíbe la mayoría de los arrestos de ICE en cortes de inmigración de Nueva York

La medida fue emitida por el juez federal P. Kevin Castel, quien bloqueó la mayoría de las detenciones realizadas por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en tres sedes judiciales de inmigración ubicadas en New York City. La decisión suspende una política aplicada desde la administración de Donald Trump, que autorizaba el arresto de personas tras presentarse a sus audiencias migratorias.

En su fallo, citado por The Associated Press, P. Kevin Castel señaló que "existe un fuerte interés gubernamental en hacer cumplir las leyes migratorias", aunque también destacó la importancia de que los inmigrantes participen en sus casos de inmigración sin riesgo de detención inmediata.

El juez precisó que los arrestos solo serán válidos en casos de amenazas graves a la seguridad pública.

Fallo judicial no tiene alcance nacional

La decisión judicial beneficia principalmente a inmigrantes legales e indocumentados que acuden a la Corte de Inmigración en los edificios ubicados en 26 Federal Plaza, 201 Varick Street y 290 Broadway, en Manhattan. Sin embargo, el fallo no tiene alcance nacional, por lo que las detenciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) podrían continuar en otras zonas de Estados Unidos.

Organizaciones como la American Civil Liberties Union (ACLU) y la New York Civil Liberties Union (NYCLU) celebraron la decisión tras presentar una demanda contra la política migratoria. Desde la NYCLU, su directora de litigios para derechos de inmigrantes, Amy Belsher, calificó el fallo como "una enorme victoria para los neoyorquinos no ciudadanos que buscan asistir de manera segura a sus procesos migratorios", según The Associated Press.

El Departamento de Seguridad Nacional no emitió comentarios inmediatos tras conocerse la resolución, mientras el debate sobre la política migratoria en el estado santuario de Nueva York continúa abierto.