- Hoy:
- Partidos de hoy
- Barcelona vs Newcastle
- Tabla Liga 1
- Convocados Perú
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Copa Libertadores
- Liga Peruana de Vóley
PELIGRO TOTAL para clientes de Costco en EE. UU.: RETIRAN alimento preparado por posible SALMONELA y genera alerta sanitaria en todo el país
Costco ha retirado un popular alimento preparado en EE. UU. tras alertas de posible contaminación con salmonela. La medida se extiende a 26 estados y a Puerto Rico.
La cadena mayorista Costco lanzó una alerta para sus clientes en Estados Unidos tras retirar de sus tiendas un popular alimento preparado. La medida se tomó como precaución después de que uno de los proveedores advirtiera que un ingrediente podría estar contaminado con salmonela.
PUEDES VER: ALERTA ROJA, familias de inmigrantes en EE. UU.: estos son los RIESGOS que enfrentan los niños si se pone fin al TPS para haitianos
El producto fue distribuido en 26 estados de EE. UU., además de Washington D. C. y Puerto Rico, durante los primeros días de marzo. Los clientes que compraron este alimento deben evitar consumirlo y devolverlo a la tienda para recibir un reembolso completo, incluso si ya no tienen el empaque original.
Costco retira alimento preparado por riesgo de salmonela
Costco anunció el retiro del alimento preparado pastel de carne con puré de papas Yukon y glaseado tras recibir un reporte de posible contaminación por salmonela de parte de su proveedor, Griffith Foods Inc.. Aunque la empresa no precisó cuál de los ingredientes estaba afectado, Costco actuó de manera preventiva para proteger la salud de sus clientes.
La salmonela es una bacteria que puede causar intoxicación alimentaria, con síntomas como diarrea, vómitos, náuseas y malestar estomacal. Las autoridades recomiendan extremar precauciones al manipular alimentos y devolver inmediatamente el producto afectado a cualquier tienda Costco para recibir un reembolso completo.
Estados afectados por el retiro del producto
El alimento preparado fue vendido en múltiples tiendas de EE. UU., incluyendo: Alabama, Arizona, California, Colorado, Delaware, Florida, Georgia, Hawái, Illinois, Indiana, Iowa, Kentucky, Maryland, Michigan, Mississippi, Missouri, Nevada, Nuevo México, Carolina del Norte, Ohio, Pensilvania, Carolina del Sur, Tennessee, Utah, Virginia, Wisconsin, Washington D. C. y Puerto Rico.
Costco continúa informando a sus clientes sobre cualquier novedad respecto al retiro del producto. Los consumidores pueden comunicarse con el servicio de atención de Costco a través de su página oficial para obtener más detalles y gestionar el reembolso.
- 1
ALERTA ROJA en Walmart: un PERRO POLICÍA ayuda a descubrir una PRUEBA CRUCIAL en un caso de robo en la tienda
- 2
ALERTA ROJA en Walmart: Tras encontrar a un bebé con GOLPE DE CALOR dentro de un vehículo, mujer fue puesta bajo custodia por este y otros cargos
- 3
ALERTA ROJA en Walmart de Payson: policía confirma INQUIETANTE VERDAD tras la amenaza que movilizó a todos y continúa investigando
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 52.90
Farenet
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.
PRECIOS/ 84.90