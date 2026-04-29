¿A qué hora juega Cusco FC vs Independiente de Medellín por Copa Libertadores y dónde ver partido?

Es momento de ver un partido de alto nivel en Medellín, Colombia, como el que protagonizarán Cusco FC y DIM. Ambos elencos tienen una cita en el Estadio Unidad Deportiva Atanasio Girardot por la tercera jornada del grupo B de la Copa Libertadores 2026. Ninguna de estas escuadras sabe aún lo que es ganar en este certamen de la Conmebol, por lo que se alista un choque de mucha ida y vuelta.

¿Cuándo juega Cusco FC vs Independiente de Medellín?

El partido entre Cusco FC vs Independiente de Medellín por la Copa Libertadores 2026 se juega este jueves 30 de abril en el Estadio Unidad Deportiva Atanasio Girardot en Colombia. Ambos elencos tienen la obligación de sumar tres puntos, por lo que será un choque de alta intensidad de principio a fin.

¿A qué hora juega Cusco FC vs Independiente de Medellín?

El compromiso de Copa Libertadores entre Cusco FC vs Independiente de Medellín inicia a partir de las 21.00 horas de Perú y Colombia (2.00 horas GMT). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 20.00 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 21.00 horas

Venezuela, Bolivia: 22.00 horas

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile: 23.00 horas

España: 4.00 horas (viernes 1 de mayo)

DIM anuncia partido ante Cusco FC por la Copa Libertadores 2026.

¿Dónde ver Cusco FC vs Independiente de Medellín?

La transmisión del partido entre Cusco FC vs Independiente de Medellín se verá por la señal de ESPN para toda Latinoamérica. De igual manera, tienes la opción vía streaming en el aplicativo de Disney Plus para sintonizarlo a través de tu PC, SmarTV y/o teléfono móvil.

Canales de transmisión para ver Cusco FC vs Independiente de Medellín