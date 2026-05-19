¿Qué resultados necesita Universitario en el Coquimbo Unido vs Tolima por la Copa Libertadores?

Universitario de Deportes jugará este miércoles 20 ante Nacional en el Gran Parque Central por un encuentro decisivo de la Copa Libertadores, pero también estará pendiente de lo que ocurra este martes 19 entre Coquimbo Unido ante Deportes Tolima.

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El cuadro chileno y el colombiano tienen la misma cantidad de puntos (7), mientras que los merengues y uruguayos están por debajo con cuatro unidades. Por ello, Universitario deberá estar pendiente de lo que suceda en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, ya que de ello depende si ante Nacional necesita ganar o sacar, como mínimo, un punto. En la siguiente nota te contaremos qué necesita el equipo de Héctor Cúper.

Tabla de posiciones del grupo B de la Copa Libertadores

PUESTO EQUIPO PJ DF PUNTOS 1 Tolima 4 4 7 2 Coquimbo Unido 4 0 7 3 Universitario 4 -1 4 4 Nacional 4 -3 4

¿Qué resultados necesita Universitario del Coquimbo Unido ante Deportes Tolima?

Si Universitario de Deportes busca clasificar a los octavos de final, necesitará que Coquimbo Unido venza a Deportes Tolima para así despuntarse y ser el único líder con 10 unidades. Tras ello, el cuadro merengue deberá ganarle a Nacional, sumar 7 unidades y jugarse la vida ante el cuadro colombiano en la última fecha para acceder a la siguiente instancia.

En caso de que Coquimbo Unido y Deportes Tolima empaten, ambos sumarán ocho unidades, por lo que Universitario deberá dejar fuera de la pelea a Nacional, sumar 7 y, en la última fecha, buscar como mínimo un empate, además de esperar que los uruguayos derroten a Coquimbo Unido para así clasificar a los octavos de final.

Si el Pirata pierde, Deportes Tolima llegará a 10 y Universitario deberá jugarse la vida en la última fecha, cuando reciba al cuadro colombiano en el estadio Monumental.