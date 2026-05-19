¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Junior y dónde ver partido por Copa Libertadores 2026?

Sporting Cristal visita a Junior en Barranquilla, en un partido decisivo por el Grupo F de la Copa Libertadores 2026. Ambos equipos necesitan una victoria para mantenerse en competencia internacional, por lo que se esperan más de 90 minutos de emociones. Repasa a continuación horarios y canales para que no te pierdas este encuentro.

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¿Cuándo juega Sporting Cristal vs Junior?

Sporting Cristal se enfrentará a Junior este miércoles 20 de mayo por la Copa Libertadores 2026. El partido se disputará en el Estadio Romelio Martínez, de Barranquilla.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Junior?

Perú, Colombia y Ecuador: 21:00

Bolivia y Venezuela: 22:00

Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 23:00

México: 20:00

Estados Unidos 22:00 (Miami y Nueva York) y 19:00 (Los Ángeles)

España: 04:00 (del día siguiente)

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Junior?

Perú: ESPN y Disney Plus

Colombia: ESPN y Disney Plus

Argentina: ESPN y Disney Plus

Chile: ESPN 2 y Disney Plus

Ecuador: ESPN y Disney Plus

Paraguay: ESPN y Disney Plus

Uruguay: ESPN y Disney Plus

Bolivia: ESPN y Disney Plus

Venezuela: ESPN y Disney Plus

Sporting Cristal vs Junior: previa del partido

Sporting Cristal va por una victoria que le permita seguir en la pelea por acceder a los cuartos de final de la Copa Libertadores después de 22 años. Asimismo, un empate en tierras colombianas le asegurará al menos un lugar en la siguiente fase de la Copa Sudamericana.

Por su parte, Junior ya no tiene chances de seguir compitiendo en la Libertadores, pero todavía puede acceder a los playoffs de la Sudamericana, aunque necesitará ganar sus dos partidos y que Cristal pierda también en Asunción.

Cristal y Junior miden fuerzas por la Copa Libertadores

Recordemos que estos equipos solo se enfrentaron una vez y fue justamente en la presente edición del certamen, cuando Cristal se impuso por 2-0 en el estadio Alejandro Villanueva, gracias a los goles de Santiago González y Catriel Cabellos.