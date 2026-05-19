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¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Junior y dónde ver partido por Copa Libertadores 2026?

Sporting Cristal visita a Junior en Barranquilla, por un duelo crucial en el Grupo F de la Copa Libertadores 2026. Conoce el horario y los canales de TV.

Wilfredo Inostroza
Junior se enfrenta a Sporting Cristal por la Copa Libertadores 2026
Junior se enfrenta a Sporting Cristal por la Copa Libertadores 2026 | Composición: Líbero
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Sporting Cristal visita a Junior en Barranquilla, en un partido decisivo por el Grupo F de la Copa Libertadores 2026. Ambos equipos necesitan una victoria para mantenerse en competencia internacional, por lo que se esperan más de 90 minutos de emociones. Repasa a continuación horarios y canales para que no te pierdas este encuentro.

Catriel Cabellos es ampayado saliendo de una fiesta mientras Sporting Cristal atraviesa un mal momento.

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¿Cuándo juega Sporting Cristal vs Junior?

Sporting Cristal se enfrentará a Junior este miércoles 20 de mayo por la Copa Libertadores 2026. El partido se disputará en el Estadio Romelio Martínez, de Barranquilla.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Junior?

  • Perú, Colombia y Ecuador: 21:00
  • Bolivia y Venezuela: 22:00
  • Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 23:00
  • México: 20:00
  • Estados Unidos 22:00 (Miami y Nueva York) y 19:00 (Los Ángeles)
  • España: 04:00 (del día siguiente)

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Junior?

  • Perú: ESPN y Disney Plus
  • Colombia: ESPN y Disney Plus
  • Argentina: ESPN y Disney Plus
  • Chile: ESPN 2 y Disney Plus
  • Ecuador: ESPN y Disney Plus
  • Paraguay: ESPN y Disney Plus
  • Uruguay: ESPN y Disney Plus
  • Bolivia: ESPN y Disney Plus
  • Venezuela: ESPN y Disney Plus

Sporting Cristal vs Junior: previa del partido

Sporting Cristal va por una victoria que le permita seguir en la pelea por acceder a los cuartos de final de la Copa Libertadores después de 22 años. Asimismo, un empate en tierras colombianas le asegurará al menos un lugar en la siguiente fase de la Copa Sudamericana.

Por su parte, Junior ya no tiene chances de seguir compitiendo en la Libertadores, pero todavía puede acceder a los playoffs de la Sudamericana, aunque necesitará ganar sus dos partidos y que Cristal pierda también en Asunción.

Cristal y Junior miden fuerzas por la Copa Libertadores

Cristal y Junior miden fuerzas por la Copa Libertadores

Recordemos que estos equipos solo se enfrentaron una vez y fue justamente en la presente edición del certamen, cuando Cristal se impuso por 2-0 en el estadio Alejandro Villanueva, gracias a los goles de Santiago González y Catriel Cabellos.

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

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