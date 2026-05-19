Confirman corte de agua por hasta 12 horas este miércoles 20 de mayo: revisa horarios y distritos afectados

Sedapal anunció un nuevo corte de agua programado para este miércoles 20 de mayo en distintos sectores de Lima, medida que podría dejar sin servicio a varias zonas por hasta 12 horas. La suspensión temporal responde a trabajos de mantenimiento, por lo que se recomienda a los vecinos almacenar agua con anticipación y revisar si su distrito figura en la lista de áreas afectadas. Consulta los horarios, sectores comprometidos y todos los detalles del corte que impactará a miles de usuarios en la capital.

Corte de agua en Villa María del Triunfo

Los sectores 308 y 309 de Villa María del Triunfo no contarán con el servicio de agua potable, desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. del miércoles 20 de mayo. Revisa las zonas afectadas por el corte de Sedapal:

Sector 308: A.H. José C. Mariátegui, P.J. San Gabriel Alto, A.H. Brilla el Sol, A.H. Brilla el Sol Ampliación, A.H. Horacio Zevallos Gómez, A.H. El Paraíso, A.H. Villa Limatambo, A.H. 1ro de Enero, A.H. Las Lomas, A.H. Las Malvinas, A.H. Caminos de la Hermandad, A.H. 3 de Mayo, A.H. Las Américas, A.H. Monte Bektu.

A.H. José C. Mariátegui, P.J. San Gabriel Alto, A.H. Brilla el Sol, A.H. Brilla el Sol Ampliación, A.H. Horacio Zevallos Gómez, A.H. El Paraíso, A.H. Villa Limatambo, A.H. 1ro de Enero, A.H. Las Lomas, A.H. Las Malvinas, A.H. Caminos de la Hermandad, A.H. 3 de Mayo, A.H. Las Américas, A.H. Monte Bektu. Sector 309: Sector Vallecito Bajo, Sector Vallecito Alto, A.H. 30 de Agosto.

Este miércoles 20 de mayo, Sedapal llevará a cabo trabajos de empalme en el sector 312 en Villa María del Triunfo, por lo que los vecinos de diversas zonas no contarán con el servicio de agua potable, desde las 8:00 a. m. a 5.00 p. m.

P.J. Virgen de Lourdes

A.H. Virgen de Lourdes Comité 10 Norte A.H. Virgen de Lourdes Comité 13

A.H. Virgen de Lourdes

A.H. Virgen de Lourdes - Comité 16 Norte - A A.H. Virgen de Lourdes Ampliación - Comité 2 Sur

P.J. Nueva Esperanza

A.H. Virgen de Lourdes Comité 14 Sur

Cuadrante: Av. Paruro, Jr. San Pedro, Av. 26 de noviembre, Área libre, Limite Cementos Lima, Limite Cementerio Municipal Virgen de Lourdes.

Corte de agua en Puente Piedra

Sedapal realizará trabajos de limpieza de reservorio en el sector 387 de Puente Piedra, por lo que se suspenderá el servicio de agua potable, en un horario de 12:00 m. a 8:00 p. m.

A.H. Proyecto Integral Libertad - San Juan

Cuadrante: Asoc. Prop. Los Portales de Puente Piedra, Asoc. Prop. Virgen de Copacabana, Asoc. Resid. Las Viñas del Norte l'y II etapa, Asoc. Viv. Las Brisas de Copacabana, Asoc. Viv. Santa Fe, Asoc. de Viv. Los Frutales, Asoc. Viv. Los Frutales del Norte, Asoc. Viv. Los Manzanos de Copacabana, Asoc. Viv. Señor de la Soledad, Asociación - sector 365.

Distritos de Lima no contarán con el servicio de agua potable este miércoles 20 de mayo.

Corte de agua en Pueblo Libre

Este miércoles 20 de mayo, diversas zonas de Pueblo Libre no tendrán servicio de agua potable debido a trabajos de Sedapal. El horario de corte será de 10:00 a. m. a 10:00 p. m.